Investitorii straini i-au scris premierului Dancila: Lipsa infrastructurii frustreaza mediul de afaceri

Potrivit acestora, lipsa infrastructurii frustreaza mediul de afaceri, cetatenii si inclusivautoritatile."Este bine cunoscuta importanta infrastructurii de calitate pentru cresterea economica si in egala masura, intarzierile Romaniei la acest capitol. Lipsa infrastructurii frustreaza mediul de afaceri, cetatenii si inclusiv autoritatile. Membrii Consiliului Investitorilor Straini (FIC) - companii care angajeaza peste 186.000 de persoane si au o cifra de afaceri de 187 de miliarde de lei - cred ca trebuie sa trecem dincolo de permanenta intrebare "cine este de vina?" si sa vedem ce este de facut de acum inainte.Am decis sa va trimitem aceasta scrisoare deschisa deoarece, prin mesajele transmise in spatiul public, Guvernul Romaniei a semnalat ca este preocupat de infrastructura deficitara cel putin in aceeasi masura ca si mediul de afaceri", se arata in scrisoare.Consiliul Investitorilor Straini precizeaza ca exista o tendinta de a nu invata din greselile trecutului, iar acest lucru a afectat desfasurarea proiectelor de infrastructura."FIC considera ca adoptarea unor masuri pentru a remedia aceasta carenta in capacitatea administrativa ar aduce o schimbare majora, dincolo de aspectele financiare. Acest lucru nu se poate intampla peste noapte, dar o abordare consecventa va contribui la imbunatatirea capacitatii, rezultand in acelasi timp intr-o infrastructura mai buna", subliniaza Consiliul Investitorilor Straini.Consiliul vine si cu o solutie: infiintarea unei unitati de implementare a proiectelor (UIP) care sa functioneze la nivelul Guvernului ca un organism interministerial."UIP ar trebui sa fie responsabila de supravegherea implementarii marilor proiecte de infrastructura. UIP ar urma sa beneficieze de expertiza tehnica, financiara si juridica, precum si de resurse financiare adecvate. UIP va fi organismul responsabil cu managementul proiectului cu responsabilitati clar stabilite", mentioneaza FIC.Investitorii straini mai afirma ca exista un potential semnificativ de cooperare intre UIP si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP)."Persoane cu cea mai inalta calificare profesionala ar trebui sa se regaseasca atat in conducerea, cat si la nivelul operativ al UIP.