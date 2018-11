Italienii de la Fincantieri vor costrui puntea de otel a noului pod suspendat peste Dunare, cel mai lung din tara

Cand vor incepe lucrarile, in iunie 2019, acesta va fi cel mai lung pod suspendat aflat in constructie din lume. Cu o lungime totala de 1.975 de metri si deschiderea principala de 1.120 de metri, podul reprezinta o constructie de importanta strategica pentru tara, fiind co-finantat de Uniunea Europeana.Valoarea contractului pentru Fincantieri se ridica la aproximativ 70 de milioane de euro si ar putea creste daca Grupului ii vor fi incredintate si alte lucrari care acum sunt in proces de negociere.Potrivit comenzii, Fincantieri Infrastructure va furniza puntea de otel asocierii formate din Astaldi S.p.A. si IHI Infrastructure Systems CO.LTD, careia Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) i-a incredintat contractul. Acest joint venture se va ocupa de proiectare si de ansamblul de constructii. Lucrarile vor dura aproximativ 24 de luni.IHI Infrastructure este o subsidiara a IHI Corporation, grup listat pe Bursa din Tokyo care in 2017 a avut o cifra de afaceri de aproximativ 12 miliarde de euro.Podul va fi construit pe Dunare, la doar 8 km de Braila, unde se afla santierul Vard, detinut de Fincantieri Group. Compania va angaja in jur de 200 de oameni pentru construirea si asamblarea celor 79 de blocuri ale puntii de otel, care cantaresc in total 20.000 de tone.Lucrarile si activitatile de inginerie se vor desfasura in Valeggio sul Mincio (Verona), in fostul sediul al Cordioli & C. care a fost recent achizitionat de Fincantieri Infrastructure.Giuseppe Bono, CEO Fincantieri, a declarat: "Pentru noi este o realizare de o importanta strategica pentru ca ne consolideaza prezenta pe o piata foarte specializata, cu potential mare. Gratie acestui contract, Fincantieri Infrastructure va fi prima companie italiana ce va lua parte la construirea unui pod suspendat de asemenea dimensiuni. Va fi o referinta de prestigiu cu care putini se pot lauda. As putea adauga faptul ca am demarat deja discutii interesante pentru a evalua o posibila colaborare pe care cele doua companii ale noastre ar putea-o dezvolta cu IHI Corporation, o multinationala din Japonia care este lider mondial in proiectare si construire de poduri suspendate."...citeste mai departe despre " Italienii de la Fincantieri vor costrui puntea de otel a noului pod suspendat peste Dunare, cel mai lung din tara " pe Ziare.com