Ivanka Trump inchide brandul de moda care ii poarta numele

Informatia vine la mai putin de doua saptamani dupa ce Hudson's Bay Company a anuntat ca va elimina brandul atat online, cat si din magazinele sale, din cauza problemelor legate de performanta, informeaza Globalnews.Ivanka Trump s-a retras din companie in urma cu un an, atunci cand s-a mutat la Washigton D.C. pentru a fi consilier la Casa Alba."Dupa 17 luni la Washington, nu stiu cand sau daca voi reveni vreodata la aceasta afacere, dar stiu ca atentia mea in viitorul previzibil se va concentra pe ceea ce fac aici, la Washington. Asa ca luarea acestei decizii este corecta pentru echipa si partenerii mei", a declarat Ivanka Trump, marti, pentru Wall Street Journal.Desi brandul de moda, care comercializeaza imbracaminte, incaltaminte si accesorii cu preturi moderate, a inregistrat o crestere considerabila in perioada alegerilor din 2016, a fost afectat de catre detractorii care au cerut boicotarea acestuia.In februarie 2017, Nordstrom a renuntat la gama Ivanka Trump, ceea ce l-a determinat pe presedinte sa critice gigantul de retail pentru ca o trateaza incorect pe fiica sa.Potrivit Rakuten Intelligence, o companie de cercetari pentru piata de comert electronic, vanzarile brandului Ivanka Trump au scazut cu aproape 45% in anul incheiat in iunie 2018, pe site-uri precum Amazon , Macy's, Bloomingdale's si Zappos.In noiembrie anul trecut, un sondaj realizat de YouGuv a plasat brandul de moda intre ultimele 10 din 1.600 de branduri analizate in functie de perceptia consumatorilor cu varste de cel putin 18 ani.