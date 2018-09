Jack Ma se retrage de la conducerea Alibaba: Cum a ajuns de la profesor de engleza la cel mai bogat chinez

Luni, cu o ocazia implinirii varstei de 54 de ani, el a spus ca se va retrage din pozitia de presedinte executiv peste un an. De asemenea, in 2020, cu prilejul adunarii generale a actionarilor, va renunta si la postul de director al Consiliului de Administratie al grupului pe care l-a fondat in 1999.Jack Ma dechide astfel un nou capitol al vietii sale.CNN Money trece in revista viata celui mai bogat chinez si cum a reusit sa transforme o companie pornita intr-un apartament intr-un gigant ce valoreaza 420 de miliarde de dolari.In prezent, Alibaba e un imperiu in adevaratul sens al cuvantului, caci afacerile acopera domenii diverse, de la comert online la cloud computing, tranzactii bancare digitale, mesagerie online si productia de filme.Ma, care a fost tot timpul un sustinator al globalizarii, va face aceasta tranzitie intr-o perioada dificila din punct de vedere politico-economic. SUA si China se afla, in acest moment, in mijlocul unui razboi comercial. In plus, economia tarii sale da semne de franare.Dar oare acest context reprezinta adevaratul motiv al retragerii miliardarului din zona de business? Ei bine, Duncan Clark, autorul cartii "Alibaba: The House That Jack Ma Built", crede ca nu: "Jack Ma voia demult sa se intoarca la meseria de profesor, asa ca decizia lui nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni".Mai ceva ca un scenariu de filmMa s-a nascut in 1964, intr-o familie saraca din Hangzhou, care se afla in estul provinciei chineze Zhejiang. A avut probleme la scoala, a fost respins la Universitatea Harvard de 10 ori, dar si de la multe joburi la care a aplicat.Totusi, a intrat la Hangzhou Teachers College, din a doua incercare. Dupa ce a absolvit aceste cursuri, a devenit profesor de engleza, predand la aceasta facultate timp de cativa ani.In 1995 a calatorit in California, SUA, pentru a colecta o datorie pe care un om de afaceri american o avea de platit unei firme chinezesti. Insa ce a urmat pare a fi un scenariu de film. Ma a povestit ca respectivul barbat i-a pus un pistol la tampla si l-a tinut captiv in vila sa timp de doua zile. A reusit sa scape doar dupa ce i-a promis ca va investi intr-o afacere online impreuna cu el.Ma nu l-a contactat niciodata pe acel american, dar l-a intrigat ceva din toata aceasta experienta: Internet ...citeste mai departe despre " Jack Ma se retrage de la conducerea Alibaba: Cum a ajuns de la profesor de engleza la cel mai bogat chinez " pe Ziare.com