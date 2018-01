Maruyama, care este purtatorul de cuvant al delegatiei ce l-a insotit in Romania pe premierul nipon Shinzo Abe, a vorbit despre vizita inaltului demnitar la Bucuresti si despre cateva dintre prioritatile relatiei viitoare Romania-Japonia."Companiile japoneze sunt interesate de Romania. Calitatea fortei de munca si mediul tehnologiei informatiilor in Romania sunt foarte atragatoare pentru companiile japoneze", a punctat purtatorul de cuvant.Premierul nipon, vizita istorica in Romania: In ce mari proiecte investeste Japonia "cu toata daruirea"In ceea ce priveste colaborarea economica Romania-Japonia, Maruyama a mentionat, drept context, Acordul de parteneriat economic Japonia-Uniunea Europeana."Japonia si Uniunea Europeana impart aceleasi valori fundamentale - aparam democratia, statul de drept si drepturile omului, alaturi de alte valori fundamentale", a spus el. In prezent, a adaugat oficialul nipon, "ordinea internationala bazata pe acest valori se confrunta cu provocari serioase"."Astfel, vrem sa avem o colaborare mai stransa cu Uniunea Europeana, pentru a fi capabili sa mentinem aceasta ordine internationala, bazata pe valorile acestea", a punctat Maruyama.El a vorbit de mediul intalnit in tarile vizitate de premierul Shinzo Abe - Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Serbia si Romania. "In aceste regiuni exista un mare potential economic", a evidentiat el. Acesta a punctat ca toti cei peste 30 de membri ai delegatiei de oameni de afaceri prezenti in acest "turneu" al premierului reprezinta start-up-uri si companii mari."Cred ca va fi bine sa avem un tip de cooperare public-privat pentru a face relatia economica bilaterala mai puternica", a adaugat Maruyama.Citeste mai departe despre " Japonezii cauta in Romania calitatea angajatilor si mediul IT, dar pun accent si pe statul de drept " pe Ziare.com