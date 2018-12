Acordul convenit de Actelion Pharmaceuticals Us, care a devenit o filiala a J&J dupa preluarea sa de catre acest grup, in 2017, include cea mai mare penalizare rezultata pana in prezent in urma unei investigatii la nivelul industriei farmaceutice referitoare la spijinul acordat de producatorii de medicamente organizatiilor de caritate care sprijina pacientii, transmite Reuters.Guvernul a acuzat ca Actelion s-a folosit de o organizatie de caritate, in perioada 2014-2015, pentru a plati in mod ilegal obligatiile de co-plata a mii de pacienti din cadrul Medicare, folosindu-se de tratamentele pentru hipertensiunea arteriala pulmonara Tracleer, Ventavis, Veletri si Opsumit.Organizatia respectiva, Caring Voice Coalition, a sistat ajutoarele dupa ce Guvernul i-a revocat dreptul de a face acest lucru, in 2017, din cauza ingrijorarilor ca producatorii de medicamente au o influenta ilegala asupra acestora.Actelion nu a recunoscut ca ar fi comis vreo ilegalitate. Caring Voice Coalition a refuzat sa comenteze.Mai multi alti producatori de medicamente au dezvaluit, incepand din 2015, ca au primit citatii in urma investigatiei.Pfizer a incheiat un acord similar cu autoritatile americane, in luna mai, pentru aproape 23,85 de milioane de dolari.Jazz Pharmaceuticals si Lundbeck au anuntat in acest an ca au convenit acorduri pentru inchiderea unor investigatii de acelasi tip, pentru 57 de milioane de dolari, respectiv de 52,6 milioane de dolari. ...citeste mai departe despre " Johnson & Johnson va plati 360 de milioane de dolari pentru inchiderea unei anchete " pe Ziare.com