Iohannis ia din nou la tinta Guvernul: Rezultatele economice pe primul trimestru sunt sub asteptari. Decidentii politici nu reusesc sa inteleaga

"Anul trecut, tara noastra a inregistrat o crestere economica de 7%, crestere record in cadrul Uniunii Europene. Asa cum am aratat in repetate randuri, mai mult nu inseamna neaparat mai bine, daca determinantii cresterii nu sunt factori sustenabili.De aceea, am atras atentia asupra importantei ca latura cantitativa a cresterii, bazata pe consum, sa fie insotita si de o dimensiune calitativa, bazata pe aportul investitiilor si al exporturilor", arata Klaus Iohannis, intr-un mesaj publicat vineri de Administratia Prezidentiala.Presedintele face astfel o corelatie intre rezultatele economice slabe si lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal si legislativ."Rezultatele economice sub asteptari ale primului trimestru indica, astfel, nevoia unei schimbari in compozitia calitativa a cresterii economice. Insa, dincolo de cifre, mai problematic este faptul ca sectorul privat inregistreaza o anumita deteriorare a increderii in perspectivele politicilor economice, un aspect care trebuie sa ne puna serios pe ganduri", se arata in mesaj."In ciuda apelurilor repetate la predictibilitate economica, inclusiv din partea Consiliului dumneavoastra (Consiliul IMM-urilor - n.red.), se pare ca decidentii politici nu reusesc sa inteleaga faptul ca niciun plan de afaceri de succes nu poate fi dus la bun sfarsit cu schimbari legislative si fiscale la fiecare guvernare", afirma Iohannis.Presedintele reia temele prin care a criticat politicile Guvernului PSD/ALDE in ultima vreme: prea putin vizibila preocuparea guvernamentala pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru absorbtia fondurilor europene, pentru acoperirea nevoii de angajati calificati pe piata muncii sau pentru promovarea inovarii si a digitalizarii.Declaratia presedintelui a fost facuta cu prilejul Forumului National al IMM-urilor, eveniment organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, la Cluj-Napoca, potrivit Administratiei Prezidentiale.Mesajul de vineri al presedintelui este in ton cu ceea ce a spus, joi, la Pitesti, cand a amintit ca, desi investitiile straine aduc beneficii pe termen lung pentru intreaga societate, guvernantii nu par interesati sa le incurajeze.