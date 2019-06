KLM si-a propus sa creeze avionul viitorului: Propulsat electric si mai aerodinamic

Proiectul poarta numele de "Flying-V" si a fost initial conceput ca un potential proiect de aeronava pentru viitor, dar poate fi comparat cu cel mai avansat avion de astazi, Airbus A350. Desi avionul nu este la fel de lung ca A350, are aceleasi valori de anvergura ale aripilor.Astfel, Flying-V va putea utiliza fara dificultate portile si pistele din aeroporturi, dar si acelasi hangar ca cel al aeronavei A350. Pastrand acelasi numar de pasageri (314 in configuratia standard) si acelasi volum de incarcatura, 160 m3, Flying-V va fi totusi mai mic decat modelul A350, oferind o rezistenta mai redusa la aerodinamica."Designul si forma aeronavei in forma de V va integra cabina pasagerilor, cala de bagaje si rezervoarele de combustibil in aripi. Forma sa aerodinamica imbunatatita si greutatea redusa va genera reducerea cu 20% a combustibilului folosit fata de Airbus A350, cea mai avansata aeronava din prezent. Un model functional si o sectiune a interiorului aeronavei Flying-V vor fi prezentate oficial la KLM Experience Days in aeroportul Amsterdam Schiphol, in octombrie, cu ocazia aniversarii a 100 de ani a companiei KLM", se arata in comunicatul companiei.Flying-V ofera cercetatorilor o oportunitate unica de a imbunatati experienta pasagerilor in aeronava, de la aranjarea scaunelor in aripi pana la proiectarea lor si a bailor. Totul trebuie sa fie cat mai usor posibil pentru a maximiza eficienta oferita de noua forma de aeronava. Este luat in considerare, de asemenea, confortul pasagerilor.Flying-V este propulsat de cele mai eficiente motoare turbofan care exista in prezent. Momentan, asa cum este proiectat, aeronava inca zboara pe kerosen, dar poate fi usor adaptat pentru a inova sistemul de propulsie - folosind, de exemplu, turbofan-uri electrice."In ultimii ani, KLM s-a dezvoltat ca un pionier in sustenabilitate in cadrul industriei aeronautice. Dezvoltarea aviatiei a oferit lumii multe lucruri, oferindu-ne posibilitatea de a conecta oamenii.Acest privilegiu este asociat cu o mare responsabilitate pentru planeta noastra. KLM ia acest lucru in serios si, prin urmare, investeste in sustenabilitate de mai multi ani, permitandu-i sa dezvolte un spectru larg de initiative de sustenabilitate.Suntem mandri de relatia noastra de cooperare progresiva cu TU Delft, care se asociaza cu strategia companiei KLM si serveste drept un momen important pentru noi pe drumul de evolutie a aviatiei sustenabile " Pieter Elbers, Presedinte si CEO KLM."Suntem foarte incantati sa putem coopera cu partenerul nostru de incredere KLM in misiunea noastra de a face aviatia sustenabila. Proiectele de aeronave foarte eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi Flying-V, sunt importante in acest sens, la fel ca noile forme de propulsie care urmeaza sa fie folosite. Scopul nostru final este un zbor fara emisii. Colaborarea noastra cu KLM ofera o oportunitate extraordinara de a aduce schimbari reale." Henri Werij, decanul Facultatii de Inginerie Aerospatiala de la TU Delft.