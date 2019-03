Kronos.ro, furnizorul tau de halate medicale la cel mai bun raport calitate-pret!

Iar orice angajator aflat in postura de a-si echipa intreg personalul cu haine de lucru speciale are in vedere doua aspecte esentiale atunci cand alege furnizorul de confectii textile:1. Calitatea echipamentelor, in speta a halatelor medicale, aici incluzand materialele de fabricatie si modalitatea de personalizare a acestor halate;2. Pretul final de achizitie, fiind vorba despre o comanda destul de voluminoasa (pentru toti angajatii, barbati sau femei, medici sau asistenti s.a.m.d).La aceste doua criterii cel mai bine raspunde Kronos.ro, producator si furnizor de halate medicale si orice alt tip de echipamente de protectie cu o experienta de aproape trei decenii pe piata din Romania.Dedicata confectionarii de haine de lucru care sa garanteze siguranta in campul muncii din toate punctele de vedere, aceasta companie autohtona se adreseaza tuturor institutiilor, firmelor si companiilor care necesita comenzi voluminoase si personalizate de echipamente de protectie pentru orice domeniu de activitate, astfel incat angajatii sa lucreze in conditii optime.Orientata atat catre nevoile angajatului, cat si catre cerintele angajatorului, Kronos.ro ofera cel mai bun raport calitate-pret de pe piata!1. In ceea ce priveste calitatea halatelor medicale produse la comanda in propriul atelier de croitorie, Kronos.ro foloseste doar materiale care sa asigure angajatilor atat confort termic, cat si mobilitate sporita.Materialele cel mai des utilizate sunt bumbacul 100% sau tercotul (combinatie de 35% bumbac si 65% poliester).Iar pentru ca toate halatele medicale de inalta calitate trebuie si personalizate cu logo-ul institutiei, firmei sau companiei din cadrul careia angajatii fac parte, Kronos.ro pune la dispozitia clientului mai multe metode de branding, printre care si broderia.Aceasta modalitate de personalizare, spre deosebire de serigrafie sau transfer termic, trece cel mai bine testul timpului si ofera halatelor un aspect premium.Mai mult decat atat, toate hainele de lucru produse de aceasta companie romaneasca sunt confectionate in conformitate cu cerintele standardelor de inalta calitate si siguranta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR EN ISO 18001:2008 atestate de catre Societatea Romana pentru Certificare Rocert.2. In ceea ce priveste pretul final de achizitie, in functie de volumul comenzii, Kronos.ro ofera clientilor posibilitatea de negociere. In felul acesta, compania devine furnizorul tau de halate medicale la cel mai bun raport calitate-pret!"Targetul business-ului nostru il reprezinta firmele. Pentru ca vorbim de firme, calitatea si reducerea costurilor primeaza. In primul si in primul rand, produsele noastre sunt pentru Protectia Muncii. Drept urmare,reprezinta deviza noastra!" - echipa Kronos.ro.Asadar, pentru a achizitiona halate medicale la cel mai bun raport calitate-pret, in cantitati mari, acceseaza site-ul Kronos.ro sau suna la numarul de telefon 0721 111 004, pentru a cere o oferta personalizata!