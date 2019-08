La un an de la infiintare, Data Revolt are peste 50 de clienti in portofoliu si o cifra de afaceri de 450.000 de euro

Data Revolt a debutat in urma cu un an pe piata din Romania, pozitionandu-se drept o agentie de data marketing, care implementeaza principiile aferente si care vorbeste de performance ca actiune abia dupa analiza business-ului si a datelor.Fiind o agentie axata pe introducerea si folosirea datelor in procesele de performance marketing, Data Revolt a ajuns sa colaboreze cu diverse tipuri de companii, fiecare cu cerinte si obiective diferite.Printre acestea se numara companiile mari, unde prioritara este integrarea datelor in procesul decizional, in setarea obiectivelor si in implementarea strategiilor de digital.Acestea sunt urmate de business-urile de mari dimensiuni, active in zona de e-commerce, din industrii precum fashion sau home&deco, unde organizarea datelor este cu atat mai complexa (un exemplu fiind prezenta in mai multe tari) cu cat calitatea lor si insight-urile generate de acestea au un efect direct in deciziile de business luate.Totodata, in portofoliul Data Revolt se numara companii medii din e-commerce, care vor sa migreze catre un proces de (performance) marketing, corelat cu date din business, dar si start-up-uri, unde conteaza crearea unei structuri si stabilirea activitatilor in scopul cresterii accelerate.In prezent, Data Revolt insumeaza peste 50 de clienti, atat din Romania, cat si din strainatate. Inca de la inceput, acestia s-au orientat si catre piata internationala, iar, la momentul actual, clientii internationali provin din Elvetia, Franta, Dubai si Statele Unite ale Americii.Diferenta este data de piata internationala, unde exista o deschidere si o nevoie mult mai mari catre folosirea datelor in luarea deciziilor de marketing, data, in special, de dimensiunea business-urilor sau de gradul lor de maturitate. Acest tip de abordare este prezent si in Romania, insa intr-o proportie mult mai mica.In portofoliul de clienti al Data Revolt identificam nume sonore. Printre acestia, din piata din Romania regasim Orange , Imobiliare.ro, Fashion Days, Vivre, Catena, Superbet, Autoeco, L'oreal (Kiehl's), Noriel, Stemsure, Murmur, Edenred sau eJobs, iar din strainatate Fleurop, cea mai mare florarie online din Europa, Denner, Dr. Duenner sau The Gate Middle East din Dubai.Data Revolt a evoluat rapid, ajungand, in primele 12 luni, la o cifra de afaceri de 450.000 de euro, acest ritm de crestere fiind vizat si pentru urmatoarea perioada.Data Revolt livreaza un produs integrat, care contine strategie si setup in colectarea datelor (Analytics/GTM), campanii de performance si programmatic, integrare de platforme (e-commerce, remarketing, mobile), development si automatizare, auditare si consultanta, raportare customizata pe indicatori de marketing, comercial si tehnic. Pe viitor, isi propun sa transforme toate cunostintele acumulate in tool-uri de suport si automatizare pentru marketerii digitali.Toate acestea nu ar fi fost posibile fara o echipa pe masura, care s-a dublat in acest an, criteriul din spatele cresterii fiind motivatia si responsabilitatea indeplinirii obiectivelor trasate. In prezent, echipa Data Revolt este formata din 16 oameni, printre care se numara specialisti seniori in e-commerce, Analytics, Pay per click, SEO, comunicare si programare. Acestia au construit si experimentat in alte business-uri modelul "data marketing", perspectivele date de experientele trecute ale acestora fiind un avantaj in crearea unui produs mai bun - la intersectia dintre date si performance marketing."Companiile care folosesc datele in deciziile de marketing (asa numitul data driven marketing) au sanse mai mari de a inregistra profitabilitate si, implicit, o crestere a vanzarilor (prin cresterea ratei de retentie, de exemplu) fata de competitorii lor. Data Revolt vine cu knowledge si structura prin care companiile pot trece in zona de data driven marketing, precum si la realizarea campaniilor de performance marketing fundamentate pe aceste decizii", a declarat Cosmin Nastasa, cofondator Data Revolt.Data Revolt activeaza pe o piata cu o concurenta puternica, cea a agentiilor de performance marketing. Totusi, pe piata de date nu exista inca multi jucatori, Data Revolt avand drept obiectiv, inca de la inceput, implementarea principiilor de data marketing.Asadar, in timp ce piata de performance are o valoare ridicata, piata de date si analytics are o valoare scazuta, dar si un potential urias. Data Marketing castiga tot mai mult teren si in fata marketerilor din marile companii, in cazul carora publicatiile de specialitate releva faptul ca peste 33% din marketerii de top se concentreaza pe tehnologii care sa le permita, prin colectarea de date, o mai buna intelegere a consumatorului in contextul business-ului.Aparitia Data Revolt si pozitionarea ca data marketing agency vin tocmai din nevoia unei noi perspective in abordarea cresterii business-urilor prin marketing digital, obiectiv la care au lucrat in primul an de activitate si care este vizibil si prin rezultate.Pentru urmatorul an, Data Revolt isi propune, in primul rand, sa duca mai departe conceptul de "data marketing", cu o echipa puternica in spate, si vizand, mai intai de toate, deschiderea clientilor si solutiile pe care le pot dezvolta impreuna.Data Revolt este o agentie de data marketing, specializata in interpretarea datelor de business folosite in campaniile de performance, fondata in anul 2018.Agentia are un portofoliu cu peste 50 de clienti, atat din Romania, cat si din piata internationala, unde lucreaza cu mai multe companii din Elvetia, Franta, Dubai si Statele Unite ale Americii. 