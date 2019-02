LIVE Oamenii de afaceri avertizeaza ANPC: O sa aveti coruptie la amenzi de milioane de euro. Analizati cu grija si instruiti comisarii

Proiectul initiat de ANPC prevede ca amenzile pentru intreprinzatorii care incalca legea sa creasca de la 2.000 lei - 10.000 lei cat sunt in prezent la pana la 4% din cifra de afaceri. Astfel de amenzi s-ar putea aplica si pentru etichetarea gresita a unor produse, pentru comercializarea de produse expirate sau pentru incheierea de constracte cu clauze care se dovedesc abuzive.Deja reprezentantii Marilor Retele Comerciale au sustinut ca acest proiect de ordonanta ar trebui modificat, intrucat premisele de la care se pleaca in intocmirea sa sunt eronate. Oamenii de afaceri propun metode mai putin drastice, sustinand ca aplicarea unor amenzi atat de mari va inchide micii comercianti si va incuraja coruptia.Ziare.com va transmite, in format LIVE TEXT, cele mai importante interventii ale celor prezenti:13:50 Reprezentantul Asociatiei Patronatelor Bancare, M. Stanomir, sustine ca Romania este deja o tara saraca, in care oamenii au cu greu acces la bani. In context, amenzile raportate la cifra de afaceri n-ar face decat sa ingreuneze si mai multe viata oamenilor de rand."Principiul de baza este ca aveti dreptate. E o chestiune importanta. Masurile trebuie luate, amenzile sunt mici, iar voi, bancile, n-ati facut suficient! Putem incepe de aici?", a spus Stanomir."De acord", a raspuns Marius Pirvu."Sa mai pornim de la un slogan: 'Sunt consumator european si am drepturi'. Dar iata cifrele: in UE, avem cea mai mica intermedire bancara, avem cele mai putine ipoteci si credite de consum. Suntem o tara saraca care nu are acces la bani.Si atunci sa incurajam sectorul. Avem dreptul la o casa decenta. Si suntem pe ultimul loc in UE la acest capitol. Avem dreptul la o viata decenta. Si suntem, la acest capitol, pe ultimul loc in UE, dupa bulgari.Asa ca ar trebui, cred eu, sa incepem de la preventie, proportionalitate si alinierea la normele europene", a declarat Stanomir.13:35 Alexandru Teodorescu, avocat care reprezinta Asociatia Roman ...citeste mai departe despre " LIVE Oamenii de afaceri avertizeaza ANPC: O sa aveti coruptie la amenzi de milioane de euro. Analizati cu grija si instruiti comisarii " pe Ziare.com