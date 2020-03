Mai multe mall-uri din Bucuresti si din tara isi reduc programul. Vor functiona doar 8 ore

"In contextul actual, reprezentantii NEPI Rockastle se alatura demersului autoritatilor de a identifica si implementa solutii care pot preveni raspandirea noului virus Covid-19.Astfel, incepand de luni, 16 martie, centrele comerciale din Bucuresti - Promenada Mall, Mega Mall, Vulcan Value Centre, Iris Titan Shopping Center, alaturi de restul centrelor din grup, isi vor ajusta programul de functionare. Acestea vor fi deschise in intervalul 12:00-20:00", precizeaza sursa citata intr-un comunicat preluat de Agerpres.In acelasi timp, Grupul NEPI Rockastle informeaza ca hipermarketurile si farmaciile care functioneaza in incinta mall-urilor vor avea program normal.Din portofoliul NEPI Rockcastle fac parte: Mega Mall, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Vulcan Value Centre, Iris Titan Shopping Center, Shopping City Timisoara, City Park Constanta, Ploiesti Shopping City, Braila Mall, Shopping City Galati, Shopping City Targu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Shopping City Piatra Neamt, Shopping City Satu Mare, Shopping City Deva, Shopping City Satu Mare, Shopping City Ramnicu Valcea si Aurora Buzau Shopping Mall.Veranda Mall si mall-urile operate de grupul AFI in Bucuresti si Ploiesti reduc programul de aziTotodata, si mall-urile AFI Cotroceni din Bucuresti si AFI Ploiesti anunta reducerea programului de lucru la opt ore pe zi, in intervalul orar 12:00-20:00 incepand de vineri, 13 martie, pana la o data care va fi anuntata ulterior.Raman deschise conform programului normal farmaciile si supermarketurile care functioneaza in cele doua centre comerciale."AFI Cotroceni si AFI Ploiesti anunta schimbarea programului celor doua mall-uri in urmatoarea perioada, care vor fi deschise intre 12.00 - 20.00. Acest interval orar va permite sa fie luate toate masurile de preventie si limitare a expunerii", anunta un comunicat dat publicitatii vineri, citat de News.ro.Conform sursei citate, farmaciile vor putea avea program de functionare normal. De asemenea, hypermarketul Auchan care se afla in incinta AFI Cotroceni Bucuresti si hpermarketul Cora din AFI Ploiesti vor avea program normal ca si pana acum.La ...citeste mai departe despre " Mai multe mall-uri din Bucuresti si din tara isi reduc programul. Vor functiona doar 8 ore " pe Ziare.com