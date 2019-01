Mastercard renunta la numele companiei in sigla

Decizia este o continuare a unei strategii destinate diminuarii componentei 'card' din "Mastercard" pe masura ce se extind noile metode si tehnologii de plata. In plus, Mastercard se alatura altor companii de renume, precum Apple si Nike, care au decis sa renunte la numele companiei, in favoarea simbolurilor vizuale, in sigla.Mastercard a derulat o cercetare ampla timp de peste 20 de luni pentru a fi sigur ca oamenii pot identifica compania doar prin sigla, chiar si in absenta numelui, potrivit directorului de comunicare si marketing Raja Rajamannar."Nu poti niciodata sa fi arogant si sa spui ca esti un simbol si poti sa renunti la numele brandului", a spus Rajamannar.Renuntarea la numele companiei poate functiona pentru Mastercard, dar acest lucru nu este valabil pentru multe branduri, subliniaza Debbie Millman de la School of Visual Arts."Singurele branduri care pot sa faca acest lucru este cele care au pus la punct o sigla recunoscuta de decenii la nivel mondial. Este nevoie de timp, consecventa si o sigla buna pentru a putea face acest lucru", a spus Debbie Millman.Una din primele mari companii de carduri de credit, cunoscuta anterior sub denumirea de Master Charge, Mastercard s-a rebranduit in ultimii ani drept o "companie tehnologica in industria platilor globale.