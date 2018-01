Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea contractului.Contractul cu Ministerul roman al Apararii se refera la vehicule militare logistice 6x6, pentru transport de echipamente si personal, dotate cu troliu si care pot fi transportate cu avioane Lockheed C-130 Hercules.Citeste si:Romania a platit primul sistem de rachete PatriotBatalia dintre SUA si Europa pentru inzestrarea armatei romane, castigata net de americani pana acumSecretarul de Stat al SUA a vrut sa stie ce se intampla cu rachetele Patriot. Melescanu: I-am spus ca sunt probleme de cvorum, din cand in candPSD e suspectat de tradare: A blocat in Senat achizitia de rachete Patriot ca sa ii "salveze pielea" lui Dragnea? ...citeste mai departe despre " Ministerul Apararii a cumparat 173 de vehicule militare de la compania Iveco " pe Ziare.com