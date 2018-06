Ministerul de Finante anunta reactivarea unei scheme de ajutor de stat pentru finantarea investitiilor

Valoarea minima a investitiei ar putea fi redusa de la 10 la 3 milioane de euro, a anuntat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Schema de ajutor de stat a fost aprobata in 2014, prin Hotarare de Guvern (HG)."Este un proiect important pentru mediul de afaceri, pentru companiile care vor sa investeasca in Romania. Este o prevedere legala care s-a aplicat incepand cu 2014, ea fiind in HG pe care Guvernul o va avea joi pe ordinea de zi. Practic, reactivam o schema de finantare de ajutor de stat", a anuntat Teodorovici.Ministerul Finantelor a propus unele modificari fata de varianta initiala. Astfel, bugetul mediu anual al schemei, nu cel maxim, ar putea ajunge la 638 milioane lei. Aceasta masura ar permite o utilizare a resurselor care nu au fost utilizate in anii anteriori.In anul curent pot fi contractate in limita creditelor de angajament si bugetare aprobate sume de aproximativ 1,8 miliarde lei. Majorarea bugetului mediu anual este posibila cu notificarea prealabila a Comisiei Europene.Totodata, ministerul vrea ca depunerea cererilor de acord pentru finantare sa se realizeze continuu in limita bugetului alocat schemei pentru anul in curs, nu in sesiuni de 30 de zile lucratoare.Totodata, ministerul vrea sa renunte la selectia pe baza de punctaj, iar selectia sa se faca pentru cererile care indeplinesc criteriile si conditiile de eligibilitate. In plus, valoarea minima a investitiei ar putea scadea de la 10 milioane de euro la 3 milioane de euro.Principalele obiective ale acestei scheme sunt sustinerea proiectelor de investitii de mare anvergura, favorizarea extinderii activitatilor economice in regiunile mai putin dezvoltate si stimularea investitiilor in tehnologii avansate care conduc implicit la crearea de locuri de munca.In perioada 2014-2017, au fost 11 acorduri pentru finantare emise, valoarea proiectelor de investitii a fost de 2,54 miliarde lei, iar valoarea cheltuielilor eligibile este de 1,91 miliarde lei. Valoarea ajutorului de stat aprobat a fost de 785,89 milioane lei, din care au fost platite 272,51 milioane lei.Teodorovici a spus ca, la rectificarea bugetara din luna iulie, Guvernul va asigura sumele pentru ca proiectele deja aprobate si aflate in implementare sa-si deruleze mai departe investitiile.Locuri d ...citeste mai departe despre " Ministerul de Finante anunta reactivarea unei scheme de ajutor de stat pentru finantarea investitiilor " pe Ziare.com