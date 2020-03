Ministrul Economiei: Vom reusi sa producem saptamana viitoare prima masca de protectie in Romania

"In curand, in Romania, va incepe productia de materiale esentiale: masti, combinezoane, biocide. Am gasit solidaritate si bunavointa din partea mai multor producatori. Sunt optimist ca vom reusi sa producem saptamana viitoare sau la sfasitul saptamanii viitoare prima masca de protectie in Romania.Sunt mai multe companii interesate, noi sprijinim pe absolut toate companiile care doresc sa faca acest lucru.Impreuna cu Ministerul Finantelor, vom pune la dispozitie sprijinirea mediului de afaceri credite preferentiale pentru asemenea tipuri de productie si cred ca vom putea spune, cat de curand, ca in Romania vom incepe productia de materiale esentiale, atat de masti si combinezoane, cat si de biocide, pentru ca si ele sunt foarte necesare in aceasta perioada si, evident, dupa trecerea crizei, pentru ca economia trebuie sa mearga si este nevoie si dupa trecerea crizei de combinezone, de masti, de biocide in Romania", a declarat ministrul Virgil Popescu, intr-o interventie la B1TV.Ministrul Economiei afirma ca acum autoritatile cauta in tara si au gasit un producator de materiale care poate dezvolta capacitatea de productie si sa produca integrat tot materialul necesar."Am identificat, suntem in discutii si cand finalizam aceasta schema prin care acest producator va reusi sa introduca, sa produca in Romania tesatura necesara complet, atunci voi si spune ca am reusit acest lucru", a adaugat oficialul.Intrebat daca ia in calcul construirea unei fabrici in Romania, el a precizat ca ia in calcul orice scenariu, inclusiv repornirea unor fabrici."Luam in calcul orice scenariu, inclusiv redeschiderea unor fabrici inchise care pot ajuta la productia de materiale sanitare. Suntem in celula de criza permanent si discutam absolut toate scenariile.Daca va fi nevoie de constructia unei capacitati de productie, o vom face. Daca va fi nevoie de rechizitionarea unei capacitati de productie, o vom face si pe aceasta", a precizat ministrul Economiei.Citeste si Guvernul ar putea rechizitiona fabrica de biocide Hexi Pharma. Citu: Daca este nevoie de finantare, vom sprijiniVirgil Popescu a mai spus marti, la Digi24, ca cel mai mare produ ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei: Vom reusi sa producem saptamana viitoare prima masca de protectie in Romania " pe Ziare.com