Ministrul Energiei vrea sa scoata taxa de 2% pentru producatorii de energie pe baza de carbune. Reactia din industrie: "Discriminare evidenta!"

"Taxa de 2% pe cifra de afaceri noi ne vom stradui sa o eliminam pentru companiile care produc energie pe baza de carbune, pentru ca deja sunt impovarate de certificate, nu mai poti sa le impovarezi si cu altceva", a spus Anton Anton.In ceea ce priveste certificatele de CO2, ministrul Energiei a afirmat ca acestea reprezinta "una dintre marile probleme", deoarece valoarea lor ajunge la aproape 40% din cifra de afaceri."Una dintre marile probleme pe care le avem sunt certificatele, cel putin la CEO, valoarea certificatelor reprezinta aproape 40% din cifra de afaceri. Nu va imaginati ca nu am discutat chestia asta, dimpotriva, am discutat-o si este o situatie la care noi nu ne-am asteptat, am vorbit si cu comisarul european si i-am prezentat, 'uite asta e curba pe care ne-ati prezentat-o noua cand s-au inventat certificatele astea' si curba asta de acum, reala, este complet alta.Adica am ajuns la niste preturi pe care nu le putem suporta, la care nu ne-am asteptat si lucrul asta nu e normal si noi suntem la minister in pozitia in care incercam sa cream o schema prin care sa ajutam CEO si nu numai pe CEO sa reduca aceasta povara a certificatelor.Certificatele au fost inventate la nivel european pentru decarbonare, deci sa fie clar, nu au fost inventate pentru altceva, nu e o povara pe care o plateste Romania. O plateste Polonia, o plateste Romania si o mai platesc si alte tari. (...) Perspectiva este ca incet, incet, cu tehnologii moderne, sa reusim sa reducem emisiile de dioxid de carbon, dar astea nu se fac de azi pe maine, se fac pe baza unui plan si cu multi bani", a completat ministrul."Discriminare evidenta"In replica, Martin Moise, vicepresedintele Organizatiei Patronale a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania (PATRES), arata ca eliminarea contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru producatorii de energie pe carbune reprezinta o evidenta discriminare, iar aceasta taxa ar trebui eliminata complet, intrucat va ajunge sa fie platita de toti consumatorii."Ar face bine sa o elimine pentru toata lumea, pentru ca tot consumatorii vor fi cei care o vor plati. Evident ca eliminarea ei doar pentru productie pe carbune reprezinta o discrimi ...citeste mai departe despre " Ministrul Energiei vrea sa scoata taxa de 2% pentru producatorii de energie pe baza de carbune. Reactia din industrie: "Discriminare evidenta!" " pe Ziare.com