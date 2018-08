Ministrul Finantelor: Nu cumva anumite companii au adus cativa instigatori la protest? Guvernul trebuie schimbat doar la vot!

"Fiind de foarte multi ani in administratie, asa ceva nu am mai vazut. (...) Este o situatie la care nu credeam ca se va ajunge in Romania (violentele de la protestul din 10 august - n.r.) O stare de tensiune, de conflicte si care, din pacate, vad ca se intretin in mod continuu si din ce in ce mai accentuat. Ma uit in zona guvernamentala si ma uit la cei care sunt in Piata, clameaza anumite lucruri.E o nemultumire, este liber sa conteste, dar pana la o anumita limita, pentru ca trebuie sa ne fie foarte clar - un Guvern nu mai trebuie schimbat altfel decat la vot. (...) Daca dam dovada inca o data ca ne schimbam guvernele in alt mod decat prin vot, atunci foarte clar e o slabiciune pentru cei de afara care pot avea interese", a declarat Eugen Teodorovici.Acesta se intreaba ca, daca Guvernul ia o masura care nu convine unor companii, "cine poate sa creada ca acele companii nu vor avea un interes sa aduca in strada cativa instigatori"."Daca ministrul de Finante sau Guvernul aplica o masura care este contrara interesului unor anumite companii din Romania si din lume, cine poate sa creada ca acele companii nu vor avea un interes sa aduca in strada cativa instigatori, cu potentialul financiar pe care il au si nu numai, pentru a instiga, pentru a crea o problema falsa? Este o ipoteza care se poate intampla. (...) Nu se schimba Guvernul in strada. Guvernul se schimba la vot democratic", a mai precizat Teodorovici.Ministrul Finantelor a relatat un moment in care iesea din Guvern, iar mai multi tineri au aruncat cu apa in el si i-au adresat injurii. El a spus ca "s-a ajuns prea departe"."Eram chiar in Piata Victoriei, ieseam din Guvern cu masina si cativa tineri, trecand chiar prin mijlocul intersectiei, aruncand cu apa, cel putin sper sa fi fost doar apa, nu ce au avut jandarmii zilele trecute (...) aruncand fel de fel de vorbe urate, filmand. Unde s-a ajuns? Poate iesim cu copiii undeva in oras, ca orice om. Ne ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor: Nu cumva anumite companii au adus cativa instigatori la protest? Guvernul trebuie schimbat doar la vot! " pe Ziare.com