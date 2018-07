Ministrul pentru Mediul de Afaceri: Start-Up Nation 2018 incepe in toamna, dar nu putem spune inca data

Radu Oprea a declarat, intr-o conferinta de presa, ca pana la acest moment, aproape 70% dintre romanii care au semnat contracte in cadrul editiei din 2017 a programului Start-up Nation si-au primit si banii, in totalitate sau in parte."Dintre cei 8.444 de aplicanti care au semnat contracte in cadrul editiei din 2017 a programului, 5.834 au si primit banii, in totalitate sau in parte.Trebuie sa mentionam ca exista doua modalitati in care aplicantii primesc banii: fie depun deconturi si primesc banii de la agentiile regionale, fie isi iau banii de la banci, prin intermediul unor credite punte", a explicat Radu Oprea.Intrebat de presa de ce date oficiale date publicitii luna trecuta aratau ca doar putin peste 2.000 de aplicanti si-ar fi primit, de fapt, banii, ministrul a spus ca s-a schimbat modalitatea de raportare."Acele date se refereau la aplicantii care au depus deconturi pentru intreaga suma pe care o aveau de primit. Practic, cei cu care ministerul isi incheiase socotelile. Am schimbat modul de raportare, incercand sa privim problema nu din punctul de vedere al statului, ci al antreprenorului.Si sunt, spre exemplu, antreprenori care au spus ca vor sa depuna parte dintre deconturi abia la finele anului. Asta nu inseamna ca nu au banii la dispozitie", a sustinut ministrul Mediului de Afaceri.Radu Oprea a precizat ca implementarea editiei Start-Up Nation nu a intarziat, asa cum a sustinut parte a presei."Nu a intarziat. Asa a fost gandit. Ultimele decontari se pot face in septembrie, iar ultimele plati, in decembrie. Sa ne gandim la un lucru: s-au infiintat firme care fac productie. Or, pana iti vin utilajele comandate, dureaza. Nu se fac toate de azi pe maine", a spus Radu Oprea.Totodata, ministrul a declarat ca infiintarea miilor de societati in cadrul Start-Up Nation 2017 a insemnat crearea a 21.000 de locuri de munca, dintre care 16.000 in "segmentul tinta, ceea ce inseamna tineri care au terminat studii liceale, universitare sau persoane cu dizabilitati, ei sunt astazi in Start-Up Nation".Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a declarat pentru Ziare.com ca s ...citeste mai departe despre " Ministrul pentru Mediul de Afaceri: Start-Up Nation 2018 incepe in toamna, dar nu putem spune inca data " pe Ziare.com