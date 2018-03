Misteriosul fondator al "Facebook-ului chinezesc" este cel mai bogat om din China, tara cu 4 miliardari noi pe saptamana

Averea lui Ma Huateng, seful Tencent, a crescut de peste doua ori anul trecut, la 47 de miliarde de dolari, conform unui raport publicat in aceasta saptamana de firma de cercetare Hurun Report din Shanghai, care monitorizeaza bogatii lumii, citat de CNN. Huateng, cunoscut mai ales ca Pony Ma, a devenit astfel cel mai bogat om din China si ocupantul locului al cinsprezecelea in topul global.Averea lui Ma deriva in mare parte din participatia sa de 9% la Tencent, o retea sociala si o companie de internet din China, deseori comparata cu Facebook. Tencent detine si populara aplicatie WeChat. Actiunile companiei au crescut cu mai mult de 100% anul trecut.Tencent are in prezent o valoare de piata de 540 de miliarde de dolari, aceasta depasind-o pe cea a companiei lui Mark Zuckerberg . Cu toate acestea, potrivit listei Hurun Report, Zuckerberg are o avere de 79 de miliarde de dolari, fiind al patrulea pe lista celor mai bogati oameni din lume, dupa Jeff Bezos, Bill Gates si Warren Buffett Inainte de 2017, Pony Ma avea o avere de 20,8 miliarde de dolari, potrivit indexului miliardarilor publicat de Bloomberg.Jack Ma, fondatorul gigantului de comert electronic Alibaba, ocupa locul patru in topul celor mai bogati chinezi. Averea sa a crescut cu 10% pe parcursul anului trecut, la 32 de miliarde de dolari.Din octombrie 2017 si pana acum, titlul de cel mai bogat chinez era detinut de mogulul din domeniul imobiliar Hui Ka Yan, care are in prezent o avere estimata de Hurun Report la 41 de miliarde de dolari.Cine este cel mai bogat chinezPony Ma a absolvit in 1993 Universitatea Shenzhen, unde a studiat informatica, iar ulterior a lucrat in domeniul pagerelor.Nascut in 1971, Ma a valorificat, la fel alti miliardari chinezi din noul val, oportunitatile oferite de sectorul internetului, in plina formare in urma cu doua decenii. Astfel, in 1998, la 26 de ani, a infiintat Tencent intr-un mic birou din Shenzhen, impreuna cu trei colegi de clasa si cu un prieten, conform presei internationale.Desi s-a aflat constant in topul celor mai bogati chinezi de-a lungul anilor, nu se cunosc prea multe lucruri despre Ma. Nu obisnuieste sa acorde interviuri, apare rar in public si se fereste de lumina reflectoarelor.Compania sa, in schimb, nu se bucura de o reputatie prea buna, fiind deseori criticata pentru ca obisnuieste sa copieze produsele altor companii. Printre a ...citeste mai departe despre " Misteriosul fondator al "Facebook-ului chinezesc" este cel mai bogat om din China, tara cu 4 miliardari noi pe saptamana " pe Ziare.com