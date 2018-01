Modificari importante in autorizarea lucrarilor de construire

Una din principalele schimbari este cea de abordare: in acest nou proiect de lege in centrul atentiei este pus solicitantul, ca si beneficiar, si statul ca si prestator de servicii.De aceasta data nu doar investitorii sau proiectantii sunt sanctionati ci si autoritatile publice care tergiverseaza emiterea documentelor sau cer suplimentar informatii care nu sunt prevazute in limitele legii.Lucrarile de conformare la securitatea la incendiu ies de sub obligativitatea obtinerii autorizatiei de construire. Va fi suficient doar avizul Inspectoratelor Judetene pentru Situatii de Urgenta si asta numai daca doresti, caci el este consultativ.Aici lucru vine in ajutorul autoritatilor publice dar si a mediului privat prin faptul ca procesul de conformare se va accelera considerabil. La acest moment exista multe proiecte blocate in procesul birocratic al obtinerii autorizatiei de construire, in multe cazuri fara perspectiva de solutionare.Depunerea documentatiilor privind obtinerea avizelor si acordurilor, precum si obtinerea raspunsului se vor putea face electronic. Institutiile emitente au obligatia sa realizeze infrastructura pentru ca acest lucru sa fie posibil.O modificare importanta vizeaza bransarea constructiilor la utilitatile publice. Pana la acest moment, dincolo de autorizatia de construire pentru cladire se solicita separat o autorizatie de construire si pentru bransarea constructiilor. Acest proces nu reprezenta decat o etapa birocratica inutila. Ramane la acest moment doar obligativitatea obtinerii acordului administratorului drumului.Se interzice autoritatilor publice sa solicite avize sau acorduri care nu au o mentiune legala. De asemenea, avizele si acordurile se vor emite in maximum 15 zile. Autoritatea are obligatia ca in termen de 10 zile sa solicite prin posta electronica (daca beneficiarul doreste astfel) completarile necesare. Daca in 10 zile nu au fost emise pretentii, orice solicitare ulterioara nu mai poate fi luata in considerare.Constituie exceptie avizul directiilor de cultura pentru cladirile care sunt monumente istorice. In acest caz avizul se va emite in maximum 45 de zile. La acest moment un numar impresionant de dosare este blocat in asa zisele comisii de cultura.In loc sa a ...citeste mai departe despre " Modificari importante in autorizarea lucrarilor de construire " pe Ziare.com