Modificarile la Codurile Penale aduc riscuri uriase pentru oamenii de afaceri in relatia cu statul

Luni Comisia Iordache a votat forma finala (si ideala pentru PSD-ALDE/Dragnea-Tariceanu) modificarile privind abuzul in serviciu si redefinirea acestuia in dauna victimei. Marti deja a trecut de plenul Senatului si mai ramane formalitatea votului din Camera Deputatilor.Instrumentele - oricum fragile - pe care antreprenorul le avea la indemana pentru a se apara de abuz au fost spulberate: e "abuz" numai daca se poate dovedi ca functionarul abuzeaza contribuabilul in folosul propriu: daca o face in "folosul statului" - nu e abuz. Pur si simplu nu e nimic - asa ca puteti sa va concediati, in cazul ca vi le permiteti, armatele de avocati.Sa trecem la treaba - cu logica legii si cu cazuistica:1. Vi s-a intamplat vreodata ca inspectorul care vine in control sa va rastoarne toata contabilitatea pentru ca interpreteaza legile intr-un mod in care nici dvs. si nici contabilii dvs. nu v-ati fi gandit vreodata?Iar interpretarea sa vina prin vreun ordin de ministru sau prin asa numitele OP ANAF?Eu cunosc zeci de asemenea cazuri: iar daca pana acum antreprenorul se putea indrepta, in ultima instanta, asupra functionarului care comitea abuzul, dupa noua lege NU o va mai putea face: abuzul in favoarea statului pur si simplu nu mai e abuz.Cunosc oameni - si companii mari - "inghesuite" de administratie, carora apoi li s-a propus, asa, ca sfat prietenesc, cedarea afacerii. Acum urmeaza nu doar sa dovedesti abuzul si reaua credinta a functionarilor trimisi la prapad, ci si faptul ca cineva, undeva, ii stimuleaza.Si nu e vorba doar de functionari, ci si de politicieni cu influenta in mecanismul de decizie guvernamental: asa au aparut averile din Brazilia, Panama, Monaco, Madagascar etc. - ca nu aveau cum sa apara altfel.2. Vi s-a intamplat vreodata sa simtiti presiunea lipsei de bani a statului sau a autoritatii locale pe propriul business?Cunosc sute de cazuri: oameni care-si platisera taxele si carora li s-a pus, totusi, poprire si le-au fost confiscati banii din toate conturile, atunci cand Ministerul de Finante si ANAF au decis sa creasca "gradul de colectare" pentru o luna anume a anului.Exemplul de cea mai mare amploare care-mi vine in minte e toamna anu