Mohammad Murad: In Romania este o strategie de distrugere. Din zece oameni de afaceri din tara noastra, noua iau in calcul vanzarea afacerii

El reclama ca a primit "ajutoare" din partea autoritatilor sub forma unui numar de controale vizibil marit si sustine ca proprietarii de firme traiesc cu constiinta faptului ca oricand le poate fi deschis un dosar.Intr-un interviu acordat Profit .ro, omul de afaceri sustine ca exista un fenomen in care inspectorii ajung in control si nu gasesc nereguli, dar sunt indrumati de catre superiorii lor sa identifice totusi ceva neconform.Mohammad Murad spune ca una dintre cauzele numarului mic de turisti care ajung in Romania - 800.000 de turisti veniti anul trecut efectiv pentru vacante - este ca fiecare ministru nou venit la putere ii critica pe cei care au fost inainte, se gandeste mai intai la sine, mai exact cum poate sa ramana la putere, aceasta fiind prima dorinta pe care o are odata ajuns in fruntea ministerului.Cea de a doua cauza este sa nu isi supere seful de partid sau pe cel care l-a numit in functie, iar cea de a treia este sa nu ajunga sa dea cu subsemnatul. "Daca ar putea sa nu semneze nimic, nici macar statele de plata salariale, ar fi perfect. Din pacate, toate acestea duc la lipsa de eficienta. Ministrul este in acea pozitie pentru a gasi solutii, pentru a semna, pentru a-si asuma o serie de initiative, si nu pentru a redirectiona acest lucru catre subalterni", afirma omul de afaceri.El afirma ca in Romania functioneaza o lege nescrisa - amanarea: "Noi amanam non-stop. Orice lucru ce poate fi amanat, se amana... Acesta este si motivul pentru care 80% dintre documentele care ajung pe masa ministrilor sunt lasate deoparte, cand ar trebui cautate solutii. Avem probleme majore si aici nu mai este vorba doar despre turism, ci despre ce inseamna o functie, iar cand vom avea in Romania oameni care vor sti sa faca deosebirea intre functii si persoane, cred ca abia atunci vom avea de castigat foarte mult. Cat timp toate lucrurile se fac pe baza de incredere, iar o persoana este numita in minister nu pentru ca a dat dovada ca este un bun gestionar sau ca poate lua decizii favorabile, ci pentru ca are seful incredere in ea si i se ofera un post ca recompensa pentru asta".Mohammad Murad acuza ca in Romania ...citeste mai departe despre " Mohammad Murad: In Romania este o strategie de distrugere. Din zece oameni de afaceri din tara noastra, noua iau in calcul vanzarea afacerii " pe Ziare.com