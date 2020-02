"Pe baza estimarile companiei pentru 2020, care anticipeaza un declin suplimentar al marjei operationale, si pe fondul slabiciunii continue a mediului operational, nu ne asteptam ca Renault sa-si poata restabili pe termen mediu marja operationala la un nivel viabil", se arata in comunicatul Moody's, citat de Bloomberg si Reuters.Institutia precizeaza ca perspectiva stabila anticipeaza continuarea politicii fiscale prudente de catre Renault, nivelul adecvat al lichiditatilor si imbunatatirea rezultatelor financiare.Grupul francez se confrunta ca scaderea vanzarilor pe pietele sale cheie si cu performantele dezamagitoare ale partenerului de alianta Nissan Motor.Nissan beneficiaza de un rating "A3" din partea Moody's, cu patru trepte peste nivelul "junk".Grupul Renault a inregistrat in 2019 o pierdere neta de 141 milioane de euro (fata de un profit de 3,3 miliarde de euro in 2018), in timp ce vanzarile totale au scazut cu 3,4% in ritm anual, pana la 3,753 milioane vehicule.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi , regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia , Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana. ...citeste mai departe despre " Moody's a retrogradat Renault la categoria ''junk'' " pe Ziare.com