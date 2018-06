Este cel mai mare val de concedieri din istoria de 15 ani a Tesla si vine intr-un moment in care compania incearca sa-si indeplineasca tintele de productie pentru sedanul Model 3, transmit DPA, Reuters si Bloomberg.Anul trecut, Tesla avea 37.543 de angajati, de peste 12 ori mai multi decat in urma cu cinci ani.In mai, Musk i-a informat pe angajati ca firma va trece printr-un proces de reorganizare pentru a rezolva problemele legate de productie, dupa plecarea unor specialisti importanti, si recentele accidente in care au fost implicate automobilele sale electrice.Succesul Model 3, care ar urma sa aiba o autonomie de pana la 220 de mile (350 de kilometri) la o singura incarcare si un pret de pornire de 35.000 de dolari, mai putin de jumatate fata de precedentele modele, este considerat un factor crucial pentru ca Tesla sa devina in sfarsit o companie profitabila.Insa intarzierile de productie au incetinit numarul de automobile livrate clientilor, ceea ce inseamna ca vanzarile Model 3 nu au avut practic niciun efect asupra rezultatelor contabile ale Tesla.Citeste mai departe despre " Musk anunta cel mai mare val de concedieri din istoria Tesla " pe Ziare.com