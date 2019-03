Naval Group, cel mai mare constructor european de nave militare, cifra de afaceri record in 2018

Potrivit lui Herve Guillou, CEO of Naval Group, rezultatele exceptionale ale constructorului francez se datoreaza proiectelor de succes in care a fost implicata compania, precum modernizarea portavionului Marinei Franceze, Charles de Gaulle, lansarea primului submarian al Marinei Braziliene si lansarea la apa a primei corvete de tip Gowind®, livrata Egiptului si construita in santierul naval din Alexandria.Dezvoltarea internationala a companiei este extrem de importanta, a adaugat Herve Guillou, si a mentionat, in acest sens, programul de parteneriat strategic pentru dezvoltarea a 12 submarine pentru Marina Australiana, semnat pe 11 februarie de catre Naval Group si Guvernul de la Canberra.Fiabilitatea exceptionala a navelor produse de Naval Group si perspectivele de dezvoltare pe termen lung au fost un factor-cheie in decizia autoritatilor din Australia de a selecta compania franceza pentru constructia de submarine in cadrul unui contract istoric de peste 34 de miliarde de dolari.Australia a cautat nu doar un constructor de nave, ci un partener pe termen lung, care sa fie alaturi de Marina Australiana in urmatorii 50 de ani. Astfel, acest acord va face posibil ca Naval Group sa transfere "know-how" si "know-why" Australiei, pentru ca aceasta sa devina o natiune cu capabilitati superioare de lupta submarina.De asemenea, gratie experientei unice si celor mai performante tehnologii militare dezvoltate, Naval Group a fost selectata sa construiasca submarine si de alte state cu forte navale importante, precum Brazilia si India.In Romania, gigantul francez Naval Group este asociat cu Santierul Naval Constanta (SNC) in cadrul programului de cooperare industriala care vizeaza constructia celor patru corvete scoase la licitatie de Ministerul Apararii Nationale pentru dotarea Fortelor Navale Romane. Naval Group are in prezent contracte in derulare pentru furnizarea a 10 corvete Gowind 2500 pentru Malaezia, Egipt si Emiratele Arabe Unite.Naval Group este unul dintre putinii constructori la nivel mondial de portavioane, submarine nucleare si nav ...citeste mai departe despre " Naval Group, cel mai mare constructor european de nave militare, cifra de afaceri record in 2018 " pe Ziare.com