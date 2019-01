Nestle anunta cand inchide fabrica de la Timisoara si cati romani vor ramane fara job

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Nestle Romania, au inceput demersurile pentru inchiderea unitatii de productie din Timisoara pana la finalul lunii mai a acestui an.Astfel, conducerea companiei a informat angajatii cu privire la intentia de inchidere a fabricii si a demarat discutiile cu sindicatul si angajatii pentru a gasi solutii pentru cele 388 de persoane care urmeaza sa fie disponibilizate."Inchiderea unitatii de productie din Timisoara este o decizie extrem de dificila, luata dupa analize amanuntite si dupa implementarea tuturor alternativelor. Pe plan local, Nestle isi desfasoara activitatea pe o piata care trece printr-o perioada de schimbari rapide, caracterizata de noi tipare de consum si deficit de munca, intr-un mediu competitiv.Analizam toate optiunile pentru a oferi sprijinul necesar colegilor nostri. Prioritatea noastra consta in atenuarea acestei schimbari in raport cu angajatii nostri", sustine, in comunicatul citat, Leszek Wacirz, country manager Nestle Romania.Fabrica din Timisoara a fost achizitionata de Nestle in anul 2000 si are o productie anuala de peste 10.000 tone de dulciuri si cafea.Potrivit reprezentantilor companiei, "pentru a se adapta la contextul in schimbare, Nestle a cautat o solutie sustenabila care sa ofere flexibilitatea necesara in productie pentru toate marcile sale.Fabricarea produselor Nestle va continua in alte locatii in incercarea de a simplifica procesele si de a functiona mai eficient, astfel incat consumatorii sa nu fie afectati".Nestle Romania a informat ca cele 30 de persoane angajate la centrul de servicii financiare al Nestle - Nestle Regional Cost Competence Centre din Timisoara nu sunt afectate de aceasta decizie si isi vor continua activitatea intr-o noua locatie aflata in centrul orasului."Am initiat un amplu proces de consultare cu angajatii si cu sindicatul pentru a identifica cele mai bune solutii prin care putem sa ne sustinem oamenii in aceasta perioada.Exploram toate caile posibile, de la asistenta in gasirea de noi locuri de munca sau in dobandirea abilitatilor necesare in procesul de reangajare si pana la organizarea unor targuri de locuri de munca in incinta fabricii. Angajatii care vor fi disponibilizati vor beneficia de salarii compensatorii in fun ...citeste mai departe despre " Nestle anunta cand inchide fabrica de la Timisoara si cati romani vor ramane fara job " pe Ziare.com