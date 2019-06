Potrivit FAA, pana la 148 de voleti (aripioare mobile asezate pe intradosul aripii unui avion pentru a-i mari sustentatia - n.red.) fabricati de un furnizor al Boeing sunt afectati. Acest tip de voleti sunt montati pe 133 de avioane 737 NG si 179 de 737 MAX la nivel mondial, transmite Reuters.Defectarea completa a acestor voleti nu ar avea ca efect pierderea totala a avionului, dar aeronava ar fi deteriorata in zbor.Pe de alta parte, Boeing trebuie sa prezinte FAA o actualizare software pentru 737 Max pentru a obtine reluarea zborurilor, dupa doua accidente produse intr-un interval de mai putin de cinci luni. Boeing nu a comentat imediat informatiile.Citeste si:Boeing incearca sa readuca in trafic aeronavele 737 MAX, consemnate la sol dupa doua tragedii aviaticeCNN: Boeing stia de problemele modelului 737 Max cu un an inainte de prabusirea primului avion, dar a ales sa nu ia masuriValoarea Boeing ar putea sa se deprecieze cu 12 miliarde dolari din cauza crizei 737 MAX ...citeste mai departe despre " Noi probleme pentru Boeing: Unele avioane 737 MAX ar avea componente defecte " pe Ziare.com