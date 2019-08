Gazoductul prin care Germania va fi alimentata direct din Rusia merge inainte, in ciuda opozitiei SUA

Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream 2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente.Gazoductul Nord Stream 2 este criticat de SUA, care acuza Germania ca isi majoreaza astfel dependenta de gazul natural rusesc, precum si de mai multe state din Europa de Est, Marea Baltica si Nordul Europei, care se tem ca Nord Stream 2 va creste dependenta UE de Moscova.Proiectul de lege adoptat de o comisie a Senatului SUA, care ar putea afecta finalizarea gazoductului, inca trebuie aprobat de Camera Reprezentantilor si Senatul SUA, si sa fie semnat de presedintele Donald Trump.Joi, operatorul proiectului Nord Stream 2 a precizat ca a luat la cunostinta textul proiectului si il evalueaza."Companiile energetice occidentale din Austria, Germania, Franta, Marea Britanie si Olanda s-au angajat sa investeasca fiecare aproape un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) in gazoduct, iar peste 1.000 de companii din 25 de tari lucreaza la el si isi mentin angajamentul pentru a finaliza lucrarea", informeaza operatorul proiectului Nord Stream 2.Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina.Conducta Nord Stream 2 este preconizata sa devina operationala la finele lui 2019. Costul total al proiectului este estimat la 9,5 miliarde euro.Grupul austriac OMV este actionarul majoritar al Petrom, cu o participatie de 51,01%, iar Ministerul Energiei detine 20,64% din actiunile OMV Petrom.Petrom este cea mai mare companie romaneasca de petrol si gaze, cu activitati in sectoarele Upstream (Explorare si Productie), Downstream Oil (Rafinare si Marketing), Downstream Gas (Gaze si Energie) .