Nou record istoric pentru Dacia. Anul trecut a vandut 120.000 de masini in Franta

"2017 este un an excelent pentru Grupul Renault in Franta cu Renault care a realizat cel mai bun an de dupa 2011 si Dacia care a stabilit un nou record de vanzari. Gratie noilor noastre game complet reinnoit ne putem concentra in 2018 pe noile provocari", a declarat directorul comercial de la Groupe Renault, Philippe Buros.Cu 119.357 de autoturisme si utilitare inmatriculate, Dacia a stabilit un nou record istoric de vanzari in Franta. Cu 117.865 masini vandute, Dacia a castigat 0,1% ajungand la o cota de piata de 5,6%, ceea ce i-a permis sa isi consolideze pozitia a cincea. Marca Dacia ocupa pozitia a treia pe piata autoturismelor vandute clientilor persoane fizice.Renault precizeaza ca modelul Dacia Sandero este vehiculul cel mai vandut in Franta si ocupa locul opt in topul primelor zece autoturisme. Succesul Duster nu dezminte, cu o crestere a volumelor de vanzari datorita lansarii unei noi generatii.Renault vinde in prezent patru din cele mai bine zece vehicule vandute in Franta: Clio, care ramane lider de vanzari pentru al optulea an consecutiv cu 117.500 de unitati inmatriculate, alaturi de Captur, Megane si Scenic, care se claseaza pe pozitiile 5, 9 si respectiv 10. Fata de anul 2016, vanzarile de anul trecut din Franta au crescut cu 2.1%, pana la416.578 de autoturisme.