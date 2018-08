Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti - 3.757 firme (plus 40,87% fata de primele 6 luni din 2017) si in judetele Cluj - 958 (plus 54,27%), Timis - 969 (plus 49,77%) si Constanta - 958 (54,27%).Numarul cel mai mic de dizolvari a fost inregistrat in judetele Covasna 91 (51,67%), Harghita 107 (minus 24,65%) si Vaslui (plus 23,96%).Raportat la anul anterior, cele mai mari cresteri ale numarului de firme dizolvate s-au inregistrat in judetele Olt (plus 198,41%) Botosani (plus 150%), Ialomita (plus 137,93%), Giurgiu (123,81%), Vrancea (105,45) . ...citeste mai departe despre " Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 46% in 2018. Judetele cu cea mai grava situatie " pe Ziare.com