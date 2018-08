Cel mai mare numar de firme care si-au suspendat activitatea a fost inregistrat in Bucuresti - 1.162 si in judetele Bihor - 510, Cluj - 451 si Prahova - 368.Raportat la primele sase luni din 2017, scaderi ale numarului de firme care si-au suspendat activitatea s-au consemnat doar in judetele Dolj (minus 15,10%) si Giurgiu (minus 1,9%).Cresterile cele mai semnificative ale suspendarilor au fost inregistrate in judetele Vrancea (plus 71%), Mehedinti (plus 60%) si Arges (plus 57,07%).Citeste si Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 46% in 2018. Judetele cu cea mai grava situatie ...citeste mai departe despre " Numarul firmelor suspendate a crescut cu 26% in 2018 " pe Ziare.com