O companie israeliana a inaugurat o fabrica de echipamente militare langa Bucuresti

Aceasta va fi cea de-a patra uzina a grupului israelian in Romania, care a beneficiat de mai multe contracte din partea Armatei Romane, potrivit Digi24.Fabrica va functiona ca centru de productie si integrare pentru turelele si statiile de lupta contractate de Elbit in cadrul programului de inzestare a armatei romane. De asemenea, va functiona si ca hub regional, conceput sa acopere cererea de astfel de sisteme pentru alte tari.Sursa citata mai noteaza ca aici se vor produce echipamentele necesare asamblarii turelelor pentru transportoarele blindate Piranha 5, achizionate si de Romania.Citeste si Primele transportoare blindate Piranha 5 cumparate de Romania sunt aduse in tara (Foto)Mare parte din productie va fi trimisa, insa, la export."Vom exporta din Romania echipamente facute de ingineri si tehnicieni romani catre alti clienti. Calitatea oamenilor de aici este foarte inalta si nu este deloc dificil sa transferam aici tehnologia noastra", a declarat CEO-ul fabricii Elbit, Yehuda Vered.In total, 150 de romani vor lucra in fabrica de la Magurele. Dintre acestia, 15 sunt ingineri.