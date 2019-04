O noua viziune a spatiilor prin amenajari cu microciment

Aspectul modern si luxuriant al acestui material nu ofera doar spatii unice si elegante, ci reprezinta si o alternativa pentru a inlocui finisajul peretilor sau a pardoselilor vechi, si poate fi aplicat atat pentru interior (pardoseala, baie, bucatarie, inclusiv pentru mobilier, precum blatul de bucatarie), cat si pentru exterior (terase, pavaje din curti, piscine).In Romania, companiaeste unic importator de microciment Topcret, oferind o gama diversificata de nuante si culori, astfel incat sa personalizeze fiecare spatiu in functie de dorintele si preferintele clientului.Pe langa acest aspect, compania SP House World realizeaza si montajul microcimentului in locatia solicitata de client.- microcimentul este un material de calitate superioara ce rezista extrem de bine uzurii si traficului ridicat pe suprafata pe care este aplicat;- creeaza o suprafata fina si continua si are o capacitate adeziva mare, pe toate suprafetele (ciment, beton, ceramica, lemn, MDF, PVC, LVT, etc.);- este 100% impermeabil la contactul cu apa;- desi este un material relativ nou pe piata constructiilor din Romania, microcimentul nu necesita niciun fel de ingrjire sau intretinere speciala, procesul de curatare fiind unul facil;- este compatibil cu incalzirea in pardoseala;- se gaseste intr-o varietate extinsa de culori si texturi, pentru a acoperi o paleta cat mai larga de gusturi si preferinte, culori care sunt usor de combinat.Hoteluri, restaurante, SPA-uri, cafenele, baruri, clinici - toate acestea pot capata un aspect inedit cu microciment, iar fiecare idee poate fi pusa cu usurinta in practica.Pentru ca poate fi aplicat pe orice fel de suprafata, renovarea spatiilor comerciale cu microciment devine instant mult mai facila: astfel, nu este necesara indepartarea gresiei si a faiantei sau a pardoselii existente, iar timpul de executiei al lucrarilor este mult mai scurt.In plus, microcimentul poate fi utilizat pentru crearea unor blaturi moderne pentru baie sau chiar pentru bucatarie.Datorita rezistentei sale excelente la umiditate, microcimentul este un material extrem de eficient si pentru spatiile exterioare, astfel ca acesta se potriveste de minune si pentru piscine.Pentru un astfel de spatiu, microcimentul este ideal deoarece previne infiltrarea apei si prezinta o rezistenta ridicata impotriva agentilor atmosferici (inghet, dezghet. raze UV) . In felul acesta, se va obtine un spatiu elegant, respectiv o piscina curata si protejata.