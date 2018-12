Oamenii de afaceri cer sa nu fie adoptate noile taxe: Sunt lipsite de logica, se vor transforma rapid in cresteri de preturi

Intreprinzatorii nu stiu ce le va aduce ziua de maine

Coalitia are 25 de organizatii membre, care angajeaza peste un milion de oameni si genereaza aproximativ 50% din Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei.Revoltati de taxele pe care le-a anuntat Guvernul, oamenii de afaceri din Coalitie anunta, prin intermediul unui comunicat, ca statul ii consulta doar formal, fara a tine cont de parerile lor."Zvonurile care au circulat in ultima saptamana au fost confirmate de anuntul Ministerului Finantelor Publice, prin conferinta de presa sustinuta de ministrul Eugen Teodorovici si de publicarea propunerilor pe site-ul ministerului.Mediului de afaceri i-au fost prezentate 57 de pagini de modificari substantiale, avand o singura zi la dispozitie sa le studieze si sa le inteleaga. Toate acestea in contextul in care doar in anul 2018 Codul Fiscal a suferit peste 200 de modificari", arata comunicatul coalitiei.CDR isi exprima ingrijorarea extrema asupra faptului ca, in ultimele zile, piata a fost inundata de aceste zvonuri privind taxe care vor fi impuse companiilor pe ultima suta de metri, urmand a fi aprobate in ultima sedinta de guvern a acestui an."Aceste zvonuri, care au inflamat mediul de afaceri, reprezinta punctul culminant al unei politici constante de a lua decizii doar prin ordonante de urgenta si fara consultarea celor care urmeaza sa fie afectati.Mai mult, declaratiile politice din ultimele zile nu au facut decat sa dea mai multa substanta acestor zvonuri. Nu este normal ca oamenii de afaceri, in loc sa-si poata inchide anul si sa se pregateasca pentru perioada urmatoare, sa fie fortati intr-un joc al zvonurilor din care sa nu inteleaga cum va arata viitorul, mai ales ca majoritatea companiilor si-au aprobat deja bugetele pentru 2019 cu luni de zile inainte", se arata in comunicatul oamenilor de afaceri.Guvernul ignora prioritatile mediului economic. In schimb, ia masuri periculoase.Mediul de afaceri astepta ca Parlamentul sa adopte o serie de amendamente la Codul Fiscal care au fost discutate timp de sase luni de zile si care creau mari probleme, cum este nivelul de deductibilitate al dobanzilor sau regimul sponsorizarilor.