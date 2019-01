Oamenii de afaceri sunt ingrijorati de riscul transformarii unor institutii in anexe ale partidelor

"CCIR considera ca deciziile arbitrare ale CNA sunt profund daunatoare pentru piata media din Romania", mentioneaza comunicatul de presa citat.Cu atat este mai nejustificata decizia CNA cu cat multiplele acte de violenta comise de unii jandarmi impotriva cetatenilor aflati la protest sunt inregistrate si sunt de necontestat de catre orice persoana de buna credinta, au mai sustinut reprezentantii Camerei de Comert."Consideram ca orice sanctiune arbitrara luata de CNA, ca si orice moment de inactiune in fata unor incalcari flagrante ale legii audiovizualului, sugereaza existenta unor standarde duble care vor tine departe de Romania investitori importanti in sectorul de radio si televiziune.Atragem public atentia ca in randul comunitatii de afaceri din Romania exista o profunda ingrijorare legata de riscul transformarii unor institutii publice in anexe ale partidelor politice. Un astfel de fenomen, extrem de daunator prin efectele sale in plan economic, este un factor de risc luat in considerare la orice decizie majora de investitii", au mai afirmat reprezentantii CCIR.Si presedintele Klaus Iohannis considera ca decizia CNA de a suspenda emisia Realitatea TV, timp de 10 minute, pentru relatarile din 10 august este fundamentata pe criterii de ordin politic.Mai mult, atrage atentia seful statului, sanctiunea este extrem de periculoasa pentru ca poate crea precedente si deschide calea abuzului de putere asupra mass-media."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca decizia adoptata ieri de catre Consiliul National al Audiovizualului de a suspenda temporar emisia unui post de televiziune este fundamentata pe criterii de ordin politic.O astfel de sanctiune extrema este foarte periculoasa intrucat poate crea precedente si deschide calea abuzului de putere asupra mass-media", se arata in comunicatul Administratiei Prezidentiale.Marti, Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis sa sanctioneze Realitatea Tv cu intreruperea emisiei pentru 10 minute si o amenda de 15.000 de lei, pentru modul in care a relatat despre violentele de la protestul diasporei din 10 august.Decizia a fost anuntata pe retelele de socializare de ma ...citeste mai departe despre " Oamenii de afaceri sunt ingrijorati de riscul transformarii unor institutii in anexe ale partidelor " pe Ziare.com