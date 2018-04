OMV investeste miliarde de dolari in Orientul Mijlociu pentru a-si reduce dependenta de Rusia

ADNOC, care genereaza aproape intreaga cantitate de petrol a Emiratelor Arabe Unite, acorda noi concesiuni investitorilor straini, intr-o incercare de a obtine acces la tehnologie si finantare si pentru a-si asigura cumparatori pentru titeiul sau, transmit Bloomberg si Reuters.In 2017, OMV si ADNOC au fost de acord sa evalueze oportunitatile lor comune, inclusiv in domeniul rafinarii si al cooperarii tehnologice., iar luna trecuta a anuntat ca are un buget de 10 miliarde euro pentru fuziuni si achizitii pana in 2025, iar o parte din investitii ar putea fi facute in Abu Dhabi.OMV a anuntat ca se asteapta sa semneze acordul cu ADNOC la sfarsitul acestei luni.OMV, companie la care al doilea mare actionar, dupa statul austriac, este fondul suveran de investitii din Abu Dhabi, Mubadala, va deveni a doua companie care are legaturi cu Abu Dhabi care va castiga o concesiune in acest emirat dupa compania petroliera spaniola Cia Espanolade Petroleos SA, detinuta in intregime de Mubadala.OMV, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom. Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,64% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 9,9985%, iar 18,35% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.