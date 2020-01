OMV Petrom a convocat actionarii ca sa o revoce pe Sevil Shhaideh din Consiliul de Supraveghere al companiei

Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, Virgil Popescu, a solicitat luna aceasta OMV Petrom convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea revocarii lui Sevil Shhaideh din calitatea de membru in Consiliul de Supraveghere, argumentand ca "actionariatul roman al OMV Petrom nu trebuie sa-si permita sa mentina in asemenea pozitii de decizie persoane cu abordari discutabile".In locul sau va fi numit un nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom "ca urmare a revocarii doamnei Sevil Shhaideh din pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom", arata un raport transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti.Citeste si:Ministerul Energiei cere inlocuirea lui Sevil Shhaideh in Consiliul de Supraveghere al OMV PetromIncepe judecata in dosarul Belina-Sevil Shhaideh. Magistratii au decis definitiv ca probele au fost corect administrateIncepe procesul Belina. Sevil Shhaideh si ceilalti inculpati resping acuzatiile DNA: Nu inteleg ce fapta am savarsit!Pe ordinea de zi se afla totodata si aprobarea duratei mandatului noului membru numit al Consiliului de Supraveghere pentru durata ramasa din mandatul acordat fostului vice-premier ca urmare a revocarii acesteia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.De asemenea, vor fi numiti doi membri in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata ramasa din mandatul acordat lui Manfred Leitner si al lui Christopher Veit, ca urmare a renuntarii de catre acestia la mandatele de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, care detine 20,64% din actiunile OMV Petrom, a cerut in ianuarie directoratului companiei revocarea fostului vicepremier Sevil Shhaideh din Consiliul de Supraveghere al companiei, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti ( BVB )."Am solicitat OMV Petrom convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea revocarii doamnei Sevil Shhaideh din calitatea de membru in Consiliul de Supraveghere. OMV Petrom este un jucator important pe piata de energie romaneasca si europeana, iar statul roman, care detine aproape 21% din capitalul social al ace ...citeste mai departe despre " OMV Petrom a convocat actionarii ca sa o revoce pe Sevil Shhaideh din Consiliul de Supraveghere al companiei " pe Ziare.com