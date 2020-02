OMV Petrom produce un nou combustibil, unic pe piata din Romania

Acest produs este unic pe piata din Romania si le permite companiilor de transport maritim sa reduca emisiile de sulf si sa fie in conformitate cu regulile Organizatiei Internationale Maritime (IMO) care au intrat in vigoare in 2020.Prima livrare a avut loc in Portul Constanta, la sfarsitul anului trecut.Procesul de obtinere a combustibilului maritim cu continut scazut de sulf a fost posibil cu ajutorul unei investitii de trei milioane euro in instalatii logistice pentru productie din cadrul rafinariei Petrobrazi. Implementarea proiectului a durat aproape doi ani.Pana la finalul anului trecut, transportatorii maritimi consumau pacura cu un continut de sulf de 3,5%. Noul combustibil maritim obtinut la rafinaria Petrobrazi are un continut de maximum 0,5% sulf, in conformitate cu standardul IMO pentru limita globala privind continutul de sulf aplicabila industriei de transport maritim incepand cu acest an.Pana la lansarea acestui produs, piata din Romania era aprovizionata exclusiv din import. De-acum inainte, la rafinaria Petrobrazi, se pot produce anual cel putin 70 Kt de combustibil maritim cu continut redus de sulf, in functie de optimizarea productiei pentru a satisface cererea si a maximiza valoarea adaugata."OMV Petrom vine in sprijinul industriei de transport maritim cu o solutie sustenabila, atat economic cat si din perspectiva protectiei mediului. Potrivit IMO, prin limitarea la 0.5% a continutului de sulf din combustibilul maritim folosit de nave, se poate obtine o scadere de 77% a cantitatii anuale de emisii de sulf, ceea ce inseamna 8.5 milioane de tone metrice de sulf pe an la nivel global.Acest lucru are un impact pozitiv pentru calitatea vietii in comunitatile oraselor portuare si de coasta", spun reprezentantii companiei.Conform datelor Comisiei Europene, 90% din comertul extern cu marfuri al Uniunii Europene este maritim si peste 400 de milioane de pasageri tranziteaza, anual, porturile europene.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep in 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW.OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bug ...citeste mai departe despre " OMV Petrom produce un nou combustibil, unic pe piata din Romania " pe Ziare.com