Operatorul Bursei de la New York ar putea prelua eBay pentru 30 de miliarde de dolari

Declaratia vine dupa ce surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au informat ca ICE discuta o potentiala preluare a eBay. Achizitia ar depasi 30 de miliarde de dolari si reprezinta o modificare semnificativa a obiectivului operatorului bursier american de a se concentra pe pietele financiare.In comunicat, ICE a precizat ca "eBay nu s-a angajat intr-un mod semnificativ" si, ca rezultat, nu este in negocieri privind vanzarea completa sau partiala a companiei de comert electronic online.Publicatia The Wall Street Journal, care a raportat prima data discutiile privind tranzactia, a explicat ca ICE nu este interesata de divizia de mica publicitate a eBay, pe care compania de comert electronic online ar vrea sa o vanda.Reprezentantii EBay nu au dorit sa comenteze informatia.Actiunile EBay au urcat marti cu 8,7%, la 37,41 dolari, in urma publicarii articolului din WSJ, iar capitalizarea sa bursiera a ajuns la 30,4 miliarde de dolari. Titlurile ICE au scazut cu 7,5%, la 92,59, iar capitalizarea sa bursiera se situeaza la 51,6 miliarde de dolari.