Inca din a doua parte a zilei de joi, presa a publicat, pe surse, informatii cu privire la faptul ca Orange Romania a incasat de la Consiliul Concurentei o amenda uriasa, in cuantum de 1% din cifra de afaceri. Or, in conditiile in care - potrivit raportarilor de la Finante - anul trecut Orange a facut afaceri de peste 1,1 miliarde de euro, e lesne de inteles ca valoarea amenzii depaseste 10 milioane de euro.Contatat de Ziare.com, directorul Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat ca, intr-adevar, s-a propus aplicarea de sanctiuni, dar ca inca nu s-a luat o decizie finala, in acest sens."Noi inca discutam, deci nu pot confirma aceasta informatie acum. Potrivit procedurii, a avut loc o audiere, se propune sanctionarea, iar conducerea Consiliului trebuie sa decida. La momentul de fata nu s-a decis. Vom decide pana la finele anului", ne-a precizat Bogdan Chiritoiu.Inca din luna octombrie, Bogdan Chiritoiu anuntase ca exista aceasta propunere de sanctionare a Orange, apreciind ca in 2018 cuantumul amenzilor aplicate ar putea fi al doilea cel mai mare din istoria institutiei. Pana acum, cele mai mari sanctiuni le-a dat Consiliul Concurentei in 2011, cand a verificat benzinarii.Inspectorii Consiliului Concurentei n-au pus in discutie peste noapte aplicarea acestei amenzi uriase, ci in urma unei investigatii pe care au inceput-o in primavara anului 2016, adica in urma cu mai bine de doi ani. La acel moment, institutia anunta ca face verificari pentru a stabili daca Orange se face sau nu vinovata de abuz de pozitie dominanta pe piata de plati si reclame prin SMS. ...citeste mai departe despre " Orange Romania, in pericol sa fie amendata cu peste 10 milioane de euro pana la finele anului " pe Ziare.com