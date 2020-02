Toate cele mai mai mari sapte companii energetice romanesti (inclusiv distribuitorul Electrica, unde statul are 49% din actiuni) au obtinut un profit net total de peste 8,6 miliarde de lei, mai mic cu peste 600 de milioane de lei in 2019 fata de 2018, potrivit rapoartelor trimise la Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ).Fara pofitul Hidroelectrica , estimat la peste 1,7 miliarde de lei de Curs de Guvernare, totalul rezultatelor nete ale companiilor energetice a scazut cu 6%, pana la 6,26 de miliarde de lei.Scaderea profitului total s-a realizat in ciuda eforturilor companiilor de a profita de importurile mai ieftine fata de preturile de pe piata autohtona ramasa libera dupa OUG 114.Astfel, se remarca scaderea de profit de peste 29% a Transgaz (TGN), operatorul monopolului de transport prin magistralele nationale de gaze naturale, dar si cea de 11% a profitului net total al OMV Petrom (SNP). Scaderi de profit sunt previzibile si la Hidroelectrica (-12%) si Electrica (-6%).Suferintele si solutiile pieteiRapoartele cu rezultatele preliminare pe 2019 contin informatii privind efectele OUG 114, ca si unele referitoare la felul in care companiile energetice au cautat sa le intoarca in beneficiul lor, pe cat a fost cu putinta.OUG a plafonat la 68 de lei/MWh pretul gazelor naturale vandute de producatori populatiei si pentru incalzirea acesteia, ca si profitul din vanzarea de energie electrica la 5% peste costuri, prin reglementarile secundare.Citeste mai multe despre scaderea de profit a companiilor de energie si gaze in 2019, dar si solutiile gasite pe Curs de Guvernare ...citeste mai departe despre " OUG 114 a sters 24% din profitul total al companiilor de energie si gaze in 2019. Solutiile la care au apelat " pe Ziare.com