Ovidiu Joita: Serviciile de optimizare SEO reprezinta fundatia oricarei strategii de marketing

In prezent, marketingul online cuprinde numeroase instrumente si metodologii ca urmare a dezvoltarii sale firesti din industria publicitatii clasice. Asadar, tot mai multi owneri de business-uri online inteleg si investesc in actiuni de optimizare SEO avand ca obiectiv cresterea vizibilitatii online a website-urilor acestora.Ovidiu Joita este unul dintre cei mai consacrati oameni de marketing din Romania. La debutul carierei sale profesionale a fost manager A.P.I.I.P., ulterior devenind actionar intr-o agentie de publicitate clasica, iar in anul 2008 a infiintat o agentie specializata in servicii SEO, iAgency.ro.Pentru inceput, de ce sa investesti in servicii de optimizare SEO?Alegi sa investesti in optimizare SEO cand intelegi o chestiune foarte simpla: nimeni nu cauta informatii in a 2-a sau a 3-a pagina de rezultate Google Prezenta online nu este asigurata doar de crearea unui website, fie el magazin de prezentare sau magazin online. Prezenta online trebuie inteleasa in termeni de vizibilitate. In fiecare zi, oamenii cauta informatii pe internet si putini sunt cei care cumpara un produs sau acceseaza un serviciu fara sa se documenteze in prealabil despre calitatea acestora sau fara sa caute informatii despre brand-ul respectiv.Dezvoltarea unui business online implica o serie de actiuni menite sa asigure utilizatorilor rezultate relevante cu privire la interogarile lor de cautare din Google. Acest indicator al relevantei este o variabila care poate fi controlata de catre o agentie SEO si daca vrei sa ai vizibilitate in Google, serviciile de optimizare SEO reprezinta fundatia oricarei strategii solide de marketing online prin care poti atinge acest obiectiv.Cat de acerba este competitia din industria serviciilor de optimizare SEO?In primul rand, putem analiza nivelul concurentei prin prisma a doua variabile: cantitativ si calitativ. Piata de servicii SEO din Romania este compusa dintr-un numar destul de mare de agentii si freelanceri, insa putini sunt cei care pot oferi servicii de calitate.Conform practicii mele curente, volumul mare de indicatori care trebuie urmariti constant, parteneriatele cu publisherii, incertitudinea clientilor si multe alte variabile, toate reprezinta o provocare cu care te confrunti in fiecare zi de activitate.