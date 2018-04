Parteneriat franco-roman pentru modernizarea flotei militare

Cu ocazia acestei vizite, reprezentantii Santierului Naval Constanta si cei ai Naval Group au semnat un acord de colaborare care urmeaza Memorandumului de intelegere, semnat de cele doua companii in noiembrie 2017 si care confirma dorinta de a colabora pentru a raspunde cererii de oferta a statului roman pentru achizitia de patru corvete."Suntem foarte fericiti pentru aceasta cooperare exclusiva si promitatoare intre Grupul Naval si Santierul Naval Constanta. Impreuna, am construit o oferta puternica pentru Romania. Gowind va servi misiunilor strategice ale Romaniei la Marea Neagra ca principal partener NATO.Oferta noastra se bazeaza pe un parteneriat puternic, bazat pe resursele industriale unice ale SNC si pe experienta indelungata a Naval Group in transferul de tehnologie, know-how in context international, precum si pe relatia bilateranla care a legat Franta si Romania in ultimul secol.Suntem convinsi ca solutia noastra este cea mai buna pentru Romania: pentru marina romaneasca la nivel operational si strategic, dar si pentru economia romaneasca si poporul roman in ceea ce priveste crearea de locuri de munca si dezvoltarea industriei romane de aparare in urmatoarele decenii", a declarat Pascal Le Roy, vicepresedinte Naval Group pentru dezvoltare industriala."Asocierea dintre Naval Group si Santierul Naval Constanta pentru programul de corvete este un proiect economic major franco-roman, care va face posibil ca Fortele Navale Romane sa dispuna de cea mai avansata tehnologie pentru lupta pe mare. Vorbim de tehnologie de varf, inclusiv tehnologie folosita pe fregate si submarine, care acum va putea fi transferata pe corvetele Marinei.De asemenea, asocierea noastra va face posibil un amplu transfer de tehnologie de ultima generatie pentru economia romaneasca. Romania va putea detine pe teritoriul national, pe termen lung, capacitati proprii de constructie de nave militare foarte avansate ca tehnologie de lupta", a declarat directorul general al Santierului Naval Constanta, Radu Rusen."Franta si Romania sunt angajate intr-un parteneriat strategic de peste 10 ani si acesta acopera mai multe domenii cat si acest domeniu al apararii. Franta propune Rom ...citeste mai departe despre " Parteneriat franco-roman pentru modernizarea flotei militare " pe Ziare.com