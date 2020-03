Patronii magazinelor nealimentare cer inchiderea mall-urilor si anunta ca le suspenda angajatilor contractele de munca

Intre altele, RORETAIL cere inchiderea imediata a centrelor comerciale de tip mall - cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor.Vezi si:Mai multe mall-uri din Bucuresti si din tara isi reduc programul. Vor functiona doar 8 oreInca doua mall-uri din Bucuresti isi reduc programul, din cauza coronavirusului"RORETAIL (...) considera ca pandemia COVID-19, impreuna cu masurile legale luate de autoritati pentru combaterea acestei pandemii, reprezinta evenimente fortuite, care reunesc atat forta majora, cat si cazul fortuit (...)Afacerile private din aceste domenii au fost afectate imediat, cu scaderea vanzarilor pana la 100%, lucru ce a dus la imposibilitatea achitarii datoriilor companiilor fata de furnizori si a platii salariilor.Riscul unui colaps economic pentru toata industria de retail este iminent, neexistand, cel putin temporar, niciun remediu pentru aceasta situatie si niciun pachet de masuri pentru redresarea economica a companiilor din domeniu. Dimpotriva, situatia economica se inrautateste de la o zi la alta, raspandirea virusului avand totodata o curba de crestere.Ca atare, zeci de mii de angajati sunt in pericol imediat de a-si pierde slujbele, iar mii de firme din domeniu sunt deja in pragul insolventei, cu efecte in lant pentru economia romaneasca", transmite organizatia intr-un comunicat de presa remis miercuri Ziare.com.Astfel, "retailerii care functioneaza in centrele comerciale de tip mall - cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor - vor pune in aplicare urmatoarele masuri preventive:1. Invocarea Pandemiei COVID-19 ca un eveniment fortuit ce reuneste atat forta majora cat si cazul fortuit si, pe cale de consecinta, in temeiul Art.1.351 si 1.271 din Codul Civil, suspendarea contractelor de inchiriere ale magazinelor din centrele comerciale de tip mall pe intreaga durata a starii de urgenta decretate incepand cu data de 16.03.2020;2. Invocarea Pandemiei COVID-19 ca un eveniment fortuit ce reuneste atat forta majora cat si cazul fortuit si, pe cale de consecinta, in temeiul Art.50 din Codul Muncii, suspendarea contractelor individuale de munca ale lucratorilor comerciali din magazinele aflate in centrele comerciale de timp mall pe intreaga durata a starii de urgenta decretate incepand cu data de 16.03. ...citeste mai departe despre " Patronii magazinelor nealimentare cer inchiderea mall-urilor si anunta ca le suspenda angajatilor contractele de munca " pe Ziare.com