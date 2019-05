Patronii vor 150.000 de nepalezi: Ar fi ca piramidonul. Nu ne doare capul maine dimineata, dar nici nu ne vindeca de boala

Intreprinzatorii din turism apreciaza ca, in acest moment, ar avea nevoie de macar 150.000 de angajati in plus, pentru a-si putea desfasura activitatea in conditii optime. Si cum n-au de unde sa-i ia, cer sprijin din partea statului pentru a-i aduce din afara Uniunii Europene.Daniel Mischie, director al grupului City Grill, a explicat - in cadrul unei conferinte de presa a Consiliului IMM-urilor - de ce intreprinzatorii isi doresc sa isi aduca salariati din state indepartate, cum ar fi Nepalul."Eu cred ca sunt foarte putini romani care lucreaza acum la Madrid si care vor veni sa munceasca la Constanta. Cei care se intorc in tara vin sa se faca antreprenori, nu sa munceasca aici pe post de ospatari si cameriste. Asta, desi ospatarii din Romania, tragand linie, castiga la fel ca ospatarii de la Madrid sau de la Londra, in sensul ca, la finele lunii, raman cu aceiasi bani.E clar ca romanii nu se intorc sa lucreze la noi. Francezii nu vin. Spaniolii nu vin. Si atunci, de unde sa iei angajati? Incerci sa ii aduci din tari non-UE. Problema este ca nici acest lucru nu e chiar usor. Dureaza intre 4 si 8 luni sa aduci un muncitor din afara UE in Romania.Sa luam exemplul nepalezilor, care par sa se adapteze foarte bine la noi. Este usor sa ii aduci? Pai Romania nu este reprezentata in Nepal. Statul nu are acolo macar un consulat, o ambasada.... Asa ca un nepalez care isi doreste sa vina in Romania trebuie sa strabata mai intai mii de kilometri, pana la ambasada Romaniei din New Delhi. Iar acolo trebuie sa isi depuna actele si apoi sa astepte interviul ca sa poata veni, apoi, la noi in tara, unde francezul si neamtul nu vor sa vina...", a explicat Daniel Mischie.Directorul City Grill a mai spus ca si procedura de integrare a muncitorilor adusi din afara UE este actualmente prea dificiala si ar trebui simplificata."Cand in sfarsit a ajuns (muncitorul nepalez - n.red.) in tara, e nevoie de o luna si jumatate sau doua luni ca sa primeasca un cod numeric personal in baza caruia sa poata incasa legal salariu, sa ia bonuri de masa etc. Asta inseamna ca, o luna jumatate-doua, intreprinzatorul trebuie sa gaseasca solutii pentru a-l plati pe omul pe care l-a a ...citeste mai departe despre " Patronii vor 150.000 de nepalezi: Ar fi ca piramidonul. Nu ne doare capul maine dimineata, dar nici nu ne vindeca de boala " pe Ziare.com