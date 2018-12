Peste 1400 de proiecte au fost depuse in aplicatia Start-Up Nation 2018 in mai putin de 3 ore

"Am lansat astazi la ora 10:00 aplicatia Start-Up Nation 2018 si la ora 10:00 si doua secunde deja primul user se inscrisese pe site", a spus Oprea, intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, inscrierea in aplicatie, cu user si parola, este primul pas. Aplicantii isi vor crea un cont cu un e-mail care va ramane valabil pe tot parcursul programului, dupa care vor primi o confirmare si trebuie sa-si inscrie planul de afaceri."Tot la ora 12:45, erau depuse peste 1.401 proiecte cu plan de afaceri cu tot. Personal ma astept la un numar aproape dublu de proiecte depuse, pentru ca exista incredere in programul Start-Up Nation", a mai spus ministrul.Aplicatia va fi deschisa timp de 30 de zile lucratoare.Pentru programul din 2017, ultimele plati vor fi finalizate joi si vineri, a adaugat Oprea. Pana joi existau un numar de 7.176 de documentatii de decont depuse.Aplicatia pentru inscrierea in Programul Start-Up Nation 2018 s-a deschis joi, 27 decembrie 2018, ora 10:00, iar suma maxima nerambursabila pe care o poate primi un beneficiar este de 200.000 lei, a anuntat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA)."Procedura de implementare a editiei 2018 a Programului Start-Up Nation a fost publicata in Monitorul Oficial, ultimul pas important inainte de deschiderea aplicatiei, programata pe 27 decembrie, la ora 10:00. Documentul prevede ca, pentru platile efectuate in valuta, conversia se face la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei, valabil pentru ziua publicarii Ordinului de aprobare a schemei de ajutor de minimis in Monitorul Oficial al Romaniei. Pentru ziua de joi, 20 decembrie, cursul euro/leu comunicat de BNR a fost 4,6598", precizeaza un comunicat al MMACA.Schema de minimis are ca obiective principale stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea performantelor economice ale acestora, cu prioritate in zonele geografice mai putin dezvoltate economic, in care densitatea IMM-urilor este redusa comparativ cu media europeana, crearea de noi locuri de munca si insertia pe piata muncii a persoanelor defavorizate, somerilor si absolventilor.Alocatia financiara nerambursabila, de ...citeste mai departe despre " Peste 1400 de proiecte au fost depuse in aplicatia Start-Up Nation 2018 in mai putin de 3 ore " pe Ziare.com