Peste 32.000 de firme au fost dizolvate in primele 11 luni din 2018, in crestere cu 13,94%

Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 6.289 firme (in crestere cu 14,87% fata de primele 10 luni din 2017) si in judetele Timis - 1.725 (plus 23,57%), Cluj - 1.707 (plus 39,23%) si Constanta - 1.488 (plus 5,31%).Numarul cel mai mic de firme dizolvate a fost inregistrat in judetele Covasna - 192 (plus 26,32%), Harghita - 181 (minus 48,14%) si Mehedinti - 215 (minus 22,10%).Comparatia cu 2017Raportat la anul 2017, cele mai mari cresteri ale numarului de firme dizolvate s-au inregistrat in judetele Giurgiu (plus 94,22%), Olt (plus 89,96%) si Suceava (plus 59,04%), in timp ce scaderi au fost consemnate doar in judetele Harghita (minus 48,14%), Dolj (minus 38,45%), Brasov (minus 26,57%), Mehedinti (minus 22,10%) si Ialomita (minus 18,09%).Domeniul de activitate care a inregistrat cele mai multe dizolvari de firme in primele 11 luni din 2018 este 'comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor', unde s-au inregistrat 10.078 de dizolvari la nivel national.In luna noiembrie a anului trecut au fost dizolvate 2.837 firme, numarul cel mai mare fiind inregistrat in Bucuresti - 510, si in judetele Cluj - 175, Constanta - 172 si Timis - 164.