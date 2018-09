Piata transporturilor rutiere de marfa - Reguli, taxe, asigurari

Comparativ cu ramura de servicii IT si servicii telecom, transportul rutier de marfuri a avut o contributie la exportul de servicii al Romaniei cu 22% mai mare.Transportul se poate face pentru marfuri generale, marfuri periculoase, marfuri perisabile, deseuri, marfuri cu mase si dimensiuni depasite, utilaje agricole si altele.Transportul rutier se face respectand anumite conditii. Exista firme si companii care au in proprietate vehicule rutiere si care ofera servicii de transport marfuri.Acestea trebuie sa aiba licenta de transport rutier care se da in urmatoarele conditii:* Persoana respectiva trebuie sa aiba certificat care demonstreaza pregatirea profesionala si care este eliberat de autoritatea competenta.* Trebuie sa aiba o anumita capacitate financiara (un nivel financiar de 9000 euro pentru un autovehicul rutier si 5000 euro pentru alte bunuri pe care le va achizitiona)* Este o persoana care nu a savarsit infractiuni grave si nu a fost condamnata.Pentru transport rutier de marfuri in strainatate este necesara Licenta pentru transport rutier public de marfuri in trafic rutier international. Acest document se obtine de la ARR (Autoritatea Rutiera Romana) . Licenta de transport rutier de marfa se elibereaza in cel mult 30 de zile.Un sofer de TIR trebuie sa aiba experienta de minim un an pe un camion de 40 de tone pentru a avea sanse de a fi angajat la o firma de transport de marfuri.Trebuie de asemenea sa aiba disponibilitatea de colaborare pe o perioada indelungata de timp si sa detina:* Permis de conducerea categoria CE* Card tahograf* Atestat profesional pentru transport marfa.Cardul tahograf este necesar oricarui sofer profesionist, indiferent ca va conduce un camion sau un TIR. Acest card inregistreaza timpii de lucru si impiedica fraudarea. Se elibereaza doar daca soferul are permis de conducere valabil pentru una din categoriile C, C1, D sau D1. Pentru obtinerea cardului tahograf nu este nevoie de examen ci de platirea unor taxe destul de mari.Taxa pentru cardul tahograf este in jur de 250 lei. In plus se plateste si o taxa de 239 lei, iar pentru poze se plateste 15 lei.Dosarul cu acte care se depune la ARR pentru eliberarea cardului tahograf va cuprinde: cererea tip, copie dupa CI si actul in origin ...citeste mai departe despre " Piata transporturilor rutiere de marfa - Reguli, taxe, asigurari " pe Ziare.com