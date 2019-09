Piata utilajelor de constructii la nivel global si national

In raport cu potentialul pe care il are, piata romaneasca de utilaje de constructii este inca mica, iar unii specialisti considera ca trebuie speculat avantajul pe care il avem din perspectiva tehnologiei si a perceptiei acesteia, lucru care ne poate ajuta sa avansam mai repede decat multe tari din Uniunea Europeana.Cresterea de utilaje noi de constructii a inregistrat o crestere inca din anul 2018, ceea ce a determinat o scaderea a utilajelor second hand. Daca in perioada 2016-2017 piata utilajelor de constructii a fost intr-o relativa stabilitate, inregistrandu-se circa 1.100 unitati/an, anul 2018 a venit cu o crestere de aproape 1.800 unitati, crestere generata si de subventiile obtinute prin fonduri europene, stiut fiind faptul ca acestea pot acoperi pana la 90% din valoare utilajului.La nivel global, din categoria utilajelor mari, excavatoarele au dominat piata, cu o cota de piata de peste 70% in 2017. In Romania, actualmente, cel mai mare segment de piata este reprezentat de buldo-excavatoare, cu un procent de aproximativ 45% din piata totala de utilaje de constructii.Multe dintre companiile de incredere, existente pe plan national isi pastreaza o prezenta constanta pe piata utilajelor de constructii, prin oferirea de produse si solutii integrate de ultima generatie si prin alinierea la standarde stricte de siguranta pentru operarea utilajelor si echipamentelor de constructii. Daca vorbim de achizitia de utilaje noi, care uneori poate fi costisitoare, firmele in domeniul constructiilor urmaresc sa achizitioneze utilaje de la companii cu vechime in comercializarea de utilaje de constructii , care ofera service in garantie si post garantie, pentru orice utilaj vandut si care sa le asigure ca nu vor intampina probleme majore de natura tehnica, la scurt timp de la achizitionare.Unul din jucatorii pietei romanesti, in domeniul utilajelor de constructii si agricultura care aduce pe acest segment de piata utilaje de ultima generatie este Grupul Gradinariu. Ei va pun la dispozitie noua generatie de buldoexcavatoare, foarte populare pentru capacitatile lor tehnice.Cunoscatorii in domeniu stiu ca buldoexcavatoarele Cukurova sunt create special pentru o distribuire optima a greutatii, cu o cupa mai puternica, extrem de sigure si usor de operat. Portofoliul de utilaje al celor de la Gradinariu este divers si include autogredere, incarcatoare frontale, excavatoare, buldozere, compactoare si bineinteles accesorii pentru utilajele de constructii, iar preturile sunt pastrate la un nivel competitiv.Mai mult, capabilitatile de productie de care acestia dispun sunt printre cele mai dezvoltate din Romania, in acest domeniu putand raspunde oricaror cerinte de livrare de utilaje, service in garantie sau service post garantie.